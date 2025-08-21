Para este año, el Gobierno estima un crecimiento de la economía peruana en alrededor de 3%. | Difusión
Ricardo Guerra Vásquez
mailRicardo Guerra Vásquez

Los términos de intercambio comercial de Perú, que muestra la relación entre los precios de las exportaciones y los de las importaciones, continúan mostrando un importante dinamismo. El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) informó que, en junio, el índice fue de 161.3. Desde Moody’s proyectan que cierre el año en 153 puntos, alcanzando su nivel más alto desde 1951.

