En julio, la tasa mensual de inflación total fue 0.23%, mientras que la tasa de inflación sin alimentos y energía fue 0.18%.
El directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) mantuvo sin cambios la tasa de interés de referencia. Con ello, la tasa clave continúa en 4.5% en agosto.

