Las expectativas a corto plazo de demanda, inversión y empleo en Construcción se desplomaron. (Imagen: Andina)
Las expectativas empresariales del sector de construcción se deterioraron en julio, manteniéndose pesimistas en el corto plazo, reportó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

