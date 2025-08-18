La población laboral inactiva viene creciendo, apunta Jaramillo. | Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec
La población laboral inactiva viene creciendo, apunta Jaramillo.
Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

Algunos indicadores relacionados a la inversión privada sugieren una “reanimación”, pero esto no se termina trasladando a la generación de empleos en el país, apuntó Miguel Jaramillo, investigador principal de Grade, en entrevista con Gestión. A esto se suma la carencia de anuncios y señales desde el Ejecutivo.

