Empleo de los más jóvenes “en caída libre”, mientras crece temor de que criminalidad los capte.
Ricardo Guerra Vásquez
mailRicardo Guerra Vásquez

El mercado laboral en Lima Metropolitana continúa mostrando avances luego de la recesión económica del 2023. Según el último reporte de empleo, se registraron cerca de 5.5 millones de trabajadores en el segundo trimestre (0.4%), donde la población adecuadamente empleada fue la más dinámica.

