Mar Pacífico proyecta elevar de 13 a cerca de 20 contenedores sus exportaciones de ova de pez volador, conocido como el “caviar peruano” en la próxima campaña, que se desarrolla entre octubre y marzo de cada año.

Su objetivo es seguir escalando posiciones entre los principales exportadores peruanos de este producto, cuyos embarques alcanzan un valor cercano a US$500,000 por contenedor.

“Hoy, en el ranking de exportaciones de ova, según Adex, estamos en el quinto o sexto lugar. Escalando a 20 contenedores podemos llegar hasta el cuarto lugar”, señaló Brenner Gaitán, gerente general de Mar Pacífico Export Import, a Gestión.

En esa línea, la compañía también apunta a fortalecer su capacidad financiera. Tras exportar alrededor de US$40 millones el año pasado, inició conversaciones con entidades bancarias para acceder a nuevas líneas de financiamiento que le permitan ampliar su producción y sostener el crecimiento de sus exportaciones.

Mar Pacífico busca elevar de 13 a cerca de 20 contenedores sus exportaciones de ova para escalar posiciones entre los principales exportadores peruanos del producto.

Financiamiento y logística sostienen la expansión de Mar Pacífico

Tras consolidar sus primeros años de operación, Mar Pacífico inició negociaciones con entidades financieras para acceder a líneas de crédito pre y postembarque, además de ampliar el uso de factoring (adelanto del cobro de facturas) y cartas de crédito (garantía bancaria de pago en operaciones de comercio exterior).

Estas herramientas serán clave para incrementar su capacidad de producción y acompañar los planes de expansión de la empresa.

“Nosotros proyectamos duplicar las ventas cada año y para ello es importante tener el apalancamiento de los bancos”, explicó Gaitán. “Este año recién podemos estar en reuniones con algunos bancos para tener algunas líneas e incrementar el nivel de producción y exportación.”

Cada contenedor de ova de pez volador exportado por Mar Pacífico alcanza un valor cercano a US$500,000 en el mercado internacional.

En paralelo, la exportadora apuesta por acelerar la rotación de sus recursos mediante una estrategia logística enfocada en reducir los tiempos de tránsito hacia China. En ese contexto, prioriza embarques en rutas marítimas de entre 22 y 30 días, lo que le permite acortar los plazos de cobranza y disponer nuevamente de capital para financiar nuevas operaciones.

Asimismo, la empresa procura cerrar las ventas antes o durante el proceso de producción. Sin embargo, cuando la volatilidad del mercado lo exige, espera tener alrededor del 50% del contenedor ya procesado antes de pactar el precio con sus clientes, con el objetivo de reducir la exposición a las variaciones en el costo de la materia prima.

“No nos conviene tener el producto almacenado porque es un dinero que está ahí sin dar vueltas. Tratamos de exportar lo más rápido posible”, añadió.

Mar Pacífico diversifica su oferta para fortalecer las exportaciones

Actualmente, entre el 90% y el 95% de las exportaciones de Mar Pacífico tienen como destino Asia. De ese total, alrededor del 80% se dirige a China, mientras que el resto se distribuye principalmente entre Tailandia y Corea del Sur. La empresa también realiza envíos puntuales a España y Estados Unidos, aunque mantiene la mirada puesta en nuevos mercados conforme amplía su portafolio.

En ese camino, la compañía prevé impulsar la exportación de productos como pulpo, perico, bonito y otros recursos pelágicos, aprovechando una mayor disponibilidad esperada de estas especies durante este año.

Asimismo, evalúa desarrollar proyectos vinculados a langostinos, conchas de abanico, además de productos congelados y enlatados tanto para exportación como para el mercado local.

“Necesitamos diversificar nuestra oferta exportable, nuestros mercados y básicamente mantenernos siempre al día con las tendencias del mercado, los tratados de libre comercio y algunos requerimientos de algunos países”, sostuvo Gaitán.

La pota continúa siendo el principal producto de exportación de Mar Pacífico por volumen. (Foto: Andina)

No obstante, el ejecutivo reconoció que el acceso a determinados destinos aún depende de las habilitaciones sanitarias de las plantas donde tercerizan el procesamiento . En algunos casos, explicó, los permisos deben ser otorgados por las autoridades del país importador, lo que limita el ingreso a mercados como Panamá o Rusia, pese al interés comercial existente.

Además, advirtió que Europa ha perdido relevancia para las exportaciones peruanas de pota debido al avance de la oferta china, que ha ganado competitividad en precio y calidad.

Aun así, consideró que Perú mantiene ventajas competitivas gracias a la calidad de su materia prima y a la experiencia acumulada por la industria en el procesamiento de productos hidrobiológicos, factores que —afirmó— siguen marcando diferencias frente a otros proveedores internacionales.