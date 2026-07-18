Mar Pacífico proyecta fortalecer su negocio exportador con la ova de pez volador como eje de su crecimiento. (Foto: B2Perú de Adex)
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Dax Canchari Reyes
mailDax Canchari Reyes

Mar Pacífico Export Import encontró en la ova de pez volador el negocio con el que busca dar el siguiente salto en su crecimiento. Mientras la pota continúa siendo su principal producto por volumen, la empresa apuesta por fortalecer un segmento de mayor valor para escalar posiciones entre los exportadores peruanos. ¿Cómo planea lograrlo?

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