El Ministerio de la Producción (Produce) anunció que los pescadores artesanales y acuicultores afectados por desastres naturales podrán solicitar la suspensión temporal del pago de sus créditos vigentes otorgados por el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (Fondepes), como parte de una medida orientada a mitigar el impacto económico en el sector.

Según informó el titular del sector, César Quispe Luján, la suspensión de las cuotas podrá extenderse por un periodo de hasta seis meses. Culminado ese plazo, se suscribirá una adenda entre el beneficiario y la entidad para reprogramar el cronograma de pagos.

Durante el periodo de suspensión, los beneficiarios no estarán obligados a pagar las cuotas del crédito, pero sí deberán continuar con el abono correspondiente al seguro de desgravamen, precisó el ministro.

Para acceder a este beneficio, los solicitantes deberán presentar un documento emitido por el representante zonal de Fondepes que certifique la afectación de su unidad productiva a causa de lluvias, inundaciones u otros eventos de fuerza mayor debidamente sustentados.

Quispe Luján destacó que la medida busca brindar un respaldo oportuno a los productores afectados por fenómenos climatológicos, los cuales —según señaló— pueden comprometer seriamente la continuidad de sus actividades económicas. “La intención es que puedan recuperarse sin que sus obligaciones financieras se conviertan en una carga adicional”, indicó.

Fondepes cuenta con representantes zonales en diversas regiones del país, quienes se encargan de orientar a los pescadores artesanales y acuicultores tanto en el acceso a créditos como en los procedimientos para acogerse a este tipo de facilidades.

Los interesados en acceder a la suspensión de pagos pueden realizar consultas a través del correo electrónico creditos@fondepes.gob.pe, la central telefónica (01) 209-7700, anexo 7213, o la línea gratuita 0800-14453.