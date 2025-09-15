Pescadores artesanales.(Foto: Difusión)
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Ministerio de la Producción recuerda a los y acuicultores que pueden acceder a la reestructuración de sus deudas por créditos con el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero , hasta el 18 de noviembre de este año.

Este beneficio aplica a todos las deudas por créditos obtenidos hasta el 31 de diciembre del 2023 y contempla beneficios especiales como la eliminación del 100% de intereses, moras, seguros, cuota balón y gastos administrativos o judiciales.

¿Qué pasa si mi deuda se encuentra en cobranza judicial?

En el caso de las deudas sujetas a procesos judiciales, el procedimiento establece que el titular del crédito y el director general de la Dirección General de Programas y Proyectos de Producción (Digeprofin) suscribirán una adenda al contrato de . Este documento, incluirá la suspensión de la ejecución de sentencias en curso.

Asimismo, quedará suspendida la ejecución de las garantías que mantiene el Fondepes, siempre que el deudor se acoja a la reestructuración dentro del plazo establecido.

¿Cómo solicitar la reestructuración?

Los interesados pueden solicitar la reestructuración de forma virtual mediante un sitio exclusivo habilitado en la institucional.

También pueden acercarse a los representantes zonales de las regiones y/o a la Unidad Funcional de Gestión de Cartera de la Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuícola (Digeprofin), en la sede central de la entidad, ubicada en Lima.

