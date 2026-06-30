Pocos animales pueden presumir de una segunda, tercera o cuarta vida. El paiche sí: su historia continúa mucho después del filete. (Foto: Andina)
Pocos animales pueden presumir de una segunda, tercera o cuarta vida. El paiche sí: su historia continúa mucho después del filete. (Foto: Andina)
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Camila Vera
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Mientras algunos reyes levantan imperios, el paiche construye industrias. Desde las aguas de la Amazonía emerge un soberano que puede superar los 3 metros de longitud; pero su tamaño, además de ser un símbolo de biodiversidad, es una promesa económica. Este pez desafía la lógica tradicional: no genera residuos, genera dinero con cada centímetro de su complexión. Es, en suma, un pez que vale completo.

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