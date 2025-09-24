El Proyecto Pejerrey impulsará empleo y acuicultura en ocho provincias de Puno. Foto: difusión
El Proyecto Pejerrey impulsará empleo y acuicultura en ocho provincias de Puno. Foto: difusión
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Gobierno Regional de inició el Proyecto Pejerrey, su plan para producir hasta 20 toneladas anuales de esta especie en pro de los mercados altiplánicos y generación de puestos de trabajo.

En total, se han invertido más de S/ 33 millones a través del Proyecto Especial Truchas Titicaca (PETT), y por primera vez se cultivará pejerrey de manera intensiva en esta zona.

LEA TAMBIÉN: Establecen vedas reproductivas para cuatro recursos marinos, ¿cuáles son?

Richard Hancco Soncco, gobernador regional de Puno, señaló que el será una fuente de recursos “y no solo un paisaje”. En el horizonte plantean aplicar más proyectos similares, como la producción de peces tropicales.

El lago Titicaca será fuente de recursos, afirma gobernador de Puno. Se espera potenciar a las familias acuícolas de la región altiplánica. Foto: Sernanp
El lago Titicaca será fuente de recursos, afirma gobernador de Puno. Se espera potenciar a las familias acuícolas de la región altiplánica. Foto: Sernanp

Serán 19 unidades productoras en ocho provincias puneñas que, en los próximos cuatro años, garantizará la sostenibilidad del recurso con la producción de semillas y cultivo intensivo.

Esta PETT tiene un avance del 94.7% en su cadena productiva, por lo que la infraestructura y logística para cultivar pejerrey “ya está casi lista” —según el Gore Puno—.

LEA TAMBIÉN: Las regiones que más y menos crecieron, el mapa de la actividad productiva

Desde la Federación de Acuicultores de Moho resaltan la importancia del proyecto para las familias pesqueras, quienes recibirán apoyo técnico y económico para la producción de pejerrey.

Hancco insistió en que se articularán cadenas de comercio entre y restaurantes, mercados y distribuidores para una correcta expansión del recurso.

TE PUEDE INTERESAR

Palamina contempla su primera perforación en proyecto de plata y cobre en Puno
MTC cierra parcialmente tramo que conecta Cusco y Puno
Loreto, Ucayali y Puno, las regiones de Perú menos competitivas en últimos 9 años
Minem: Puno cuenta con potencial para incrementar las reservas de gas natural

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.