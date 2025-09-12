El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) presentó su más reciente Informe Técnico del Indicador de la Actividad Productiva Departamental, que ofrece un panorama del desempeño económico de cada región entre abril y junio de 2025.

El reporte evidencia contrastes marcados: mientras algunas zonas consolidaron dinámicas positivas por la minería, el agro o la manufactura, otras enfrentaron retrocesos por la caída en hidrocarburos, pesca o construcción.

Los que más crecieron

Apurímac, con 27.3%, fue la región de mayor expansión, con cuatro trimestres consecutivos al alza. El motor principal fue la minería de cobre en la mina Las Bambas, favorecida por mejores leyes de mineral en Chalcobamba y Ferrobamba.

Se sumó el incremento de proyectos de construcción en los tres niveles de gobierno, que incluyeron sistemas de riego, protección contra inundaciones, estadios y el penal de Abancay. Con este impulso, Apurímac se consolida como el segundo productor de cobre del país.

Luego se encuentra Tacna (13.8%), donde el crecimiento estuvo determinado por el sector agropecuario, con la aceituna como cultivo estrella, destinada al mercado externo y a la agroindustria. También aumentó la producción de naranja, sandía y maíz amiláceo, así como de aves, porcinos y alpacas. La construcción y el transporte aportaron con inversión en obras y el mayor movimiento aéreo de pasajeros durante el feriado del Día del Trabajo.

Le siguieron Junín (11.8%), con un fuerte impulso minero y agroexportador; y Pasco (11.3%), gracias a la minería de cobre y oro.

También destacaron Ayacucho (9.8%), Piura (6%), Cajamarca (5.8%) y Lima (2.8%), que en conjunto aportaron el 63.5% de la producción nacional.

Los que retrocedieron

No todas las regiones compartieron la misma suerte. Ocho departamentos presentaron cifras negativas:

Tumbes (-10.8%) fue la más golpeada, con una fuerte contracción en construcción (menos inversión en obras contra inundaciones, vías y alcantarillado) y en agro (arroz, plátano, maíz choclo y yuca).

fue la más golpeada, con una fuerte contracción en (menos inversión en obras contra inundaciones, vías y alcantarillado) y en agro (arroz, plátano, maíz choclo y yuca). Áncash (-7.9%) cayó por la reducción en la minería de cobre, oro y molibdeno en Antamina, sumado al descenso en harina y aceite de pescado por la escasa disponibilidad de anchoveta.

cayó por la reducción en la en Antamina, sumado al descenso en harina y aceite de pescado por la escasa disponibilidad de anchoveta. Cusco (-4.9%) mostró su tercer trimestre negativo, principalmente por el retroceso en hidrocarburos (gas natural y líquidos). El agro también bajó (café, cacao, papa y alfalfa).

A estas tres se sumaron Moquegua, La Libertad, Puno, Amazonas e Ica, todas con desempeños por debajo del promedio nacional.

Por zonas geográficas

El análisis por macrozonas muestra diferencias importantes:

Oriente: +4.8%

+4.8% Sur: +2.5%

+2.5% Centro: +2.5%

+2.5% Norte: +1.9%

Un país de contrastes

El informe del INEI evidencia que el motor minero continúa siendo la principal palanca de crecimiento, con casos emblemáticos como Apurímac, Junín, Cajamarca y Pasco. Sin embargo, el agro y la agroindustria se consolidan como alternativas sólidas en regiones como Tacna, Ayacucho y Piura.

Por otro lado, los retrocesos en Tumbes, Áncash y Cusco muestran la vulnerabilidad de las economías regionales cuando dependen de un solo sector -ya sea construcción, pesca o hidrocarburos- y este se ve afectado.