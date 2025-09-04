A un mes de iniciado el proceso, millones de viviendas ya han sido censadas. El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reporta que, en Lima Metropolitana, los distritos que muestran un mayor ritmo de empadronamiento son Barranco (44.3%), La Molina (43.1%) y Chaclacayo (41.5%).

Le siguen Breña (40.8%), Lince (40.5%), Villa El Salvador (40.5%), Ancón (40.3%), San Luis (40.3%), Jesús María (40.2%) y Magdalena del Mar (40.0%).

Añade que, a nivel nacional, se han censado 4′972,037 viviendas, lo que representa el 35.8% del total programado (13′902,910).

El jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, informó que 11 distritos del país ya completaron el 100% de su empadronamiento, entre ellos Churuja, Milpuc y Totora (Amazonas), Aco, Musga, Cajamarquilla y Santiago de Chilcas (Áncash), Masma Chicche (Junín), Curibaya y Estique (Tacna), y San Buenaventura (Canta, Lima).

En cuanto a los departamentos, los de mayor proporción de viviendas censadas son Amazonas (42.2%), Huánuco (41.6%), Tumbes (39.9%), Junín (39.7%), Piura (39.4%), San Martín-Moyobamba (39.3%), Loreto (39.1%), Apurímac (38.5%), Huancavelica (38%) y Cusco (37.6%).

Durante la presentación del Centro de Monitoreo de los Censos 2025, el jefe del INEI destacó que se realiza un seguimiento en tiempo real al trabajo de los 30,000 censistas desplegados en todo el país.

Explicó que la plataforma permite conocer el avance diario de las viviendas empadronadas a nivel departamental y distrital.

Morán subrayó también que la seguridad de los censistas es prioritaria y se garantiza mediante coordinaciones con la Policía Nacional, serenazgo y autoridades locales y regionales.

Añadió que se han instalado Mesas de Articulación Regional en Lima, La Libertad, Moquegua, Tacna y Lambayeque para reforzar la protección en zonas consideradas de riesgo.

Finalmente, reiteró que, pese a las incidencias reportadas, los Censos Nacionales 2025 se desarrollan con normalidad.

Recordó además que el informante calificado debe ser mayor de 18 años, residente habitual de la vivienda y que se solicitará el DNI de cada integrante del hogar para el registro oficial.