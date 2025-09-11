El acceso al sistema financiero en el país sigue en aumento. De acuerdo con el informe “Estadísticas con Enfoque de Género – II Trimestre 2025” del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), cada vez más personas adultas tienen cuentas de ahorro, a plazo fijo o corrientes.

En comparación con el mismo trimestre de 2024, se observa una mejora sostenida: las mujeres incrementaron su participación en 2.9 puntos porcentuales, mientras que los hombres lo hicieron en 1.8 puntos porcentuales.

Ahora bien, ¿quién tiene más cuentas en los bancos? El estudio revela que los hombres (63%) siguen superando a las mujeres (60.1%), aunque la diferencia se ha reducido en el último año.

LEA TAMBIÉN: Creador de modelo de pagos que usa BCRP predice esto para clientes de bancos peruanos

Estadísticas

En el área urbana, 68.3% de los hombres y 62.9% de las mujeres tenían alguna cuenta en el sistema financiero. Ambos grupos mostraron crecimiento frente al 2024.

En todos los grupos de edad, los hombres tienen mayor presencia en el sistema financiero. Destacan los jóvenes de 18 a 29 años, donde las cifras son muy cercanas (65.9% en hombres y 65% en mujeres). Sin embargo, en la población de 60 años a más, la diferencia se amplía: 59.9% frente a 50.9%.

El nivel educativo marca una diferencia: entre quienes cursaron educación universitaria, 87.2% de mujeres y 86.2% de hombres tienen cuentas, mientras que entre quienes solo alcanzaron la secundaria, los porcentajes bajan a 47.2% y 50%, respectivamente.

Fuente: INEI.

La población mestiza concentra el mayor acceso financiero (67.1% de mujeres y 68.5% de hombres). En cambio, entre quienes se autoperciben como nativos o afrodescendientes, la proporción es menor.

Entre quienes no acceden al sistema financiero, la falta de ingresos es la principal razón: 92% de mujeres y 91.6% de hombres señalaron esta limitación.

Finalmente, el 72.2% de mujeres y 69.6% de hombres no realizaron ahorros ni préstamos fuera del sistema formal. En tanto, el 16.2% de ambos sexos recurrió a mecanismos como juntas o panderos, y el 3.2% a préstamos informales.