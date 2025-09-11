En comparación con el mismo trimestre de 2024, se observa una mejora sostenida: hombres y mujeres incrementaron su participación. (Foto: ThinkStock)
Redacción Gestión
Redacción Gestión

El acceso al sistema financiero en el país sigue en aumento. De acuerdo con el informe “Estadísticas con Enfoque de Género – II Trimestre 2025” del , cada vez más personas adultas tienen , a plazo fijo o corrientes.

En comparación con el mismo trimestre de 2024, se observa una mejora sostenida: las mujeres incrementaron su participación en 2.9 puntos porcentuales, mientras que los hombres lo hicieron en 1.8 puntos porcentuales.

Ahora bien, ¿quién tiene más cuentas en los ? El estudio revela que los hombres (63%) siguen superando a las mujeres (60.1%), aunque la diferencia se ha reducido en el último año.

Estadísticas

En el área urbana, 68.3% de los hombres y 62.9% de las mujeres tenían alguna cuenta en el . Ambos grupos mostraron crecimiento frente al 2024.

En todos los grupos de edad, los hombres tienen mayor presencia en el . Destacan los jóvenes de 18 a 29 años, donde las cifras son muy cercanas (65.9% en hombres y 65% en mujeres). Sin embargo, en la población de 60 años a más, la diferencia se amplía: 59.9% frente a 50.9%.

El nivel educativo marca una diferencia: entre quienes cursaron educación universitaria, 87.2% de mujeres y 86.2% de hombres tienen , mientras que entre quienes solo alcanzaron la secundaria, los porcentajes bajan a 47.2% y 50%, respectivamente.

Fuente: INEI.
La población mestiza concentra el mayor acceso financiero (67.1% de mujeres y 68.5% de hombres). En cambio, entre quienes se autoperciben como nativos o afrodescendientes, la proporción es menor.

Entre quienes no acceden al , la falta de ingresos es la principal razón: 92% de mujeres y 91.6% de hombres señalaron esta limitación.

Finalmente, el 72.2% de mujeres y 69.6% de hombres no realizaron ahorros ni préstamos fuera del sistema formal. En tanto, el 16.2% de ambos sexos recurrió a mecanismos como juntas o panderos, y el 3.2% a préstamos informales.

