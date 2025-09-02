La inflación anual -medida a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana- cayó a 1.11% en agosto, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Sin embargo, a nivel nacional, no todas las ciudades tuvieron ese mismo resultado.

El IPC a nivel nacional entre septiembre 2024 - agosto 2025 se fijó en 1.16%, con 12 ciudades por encima de este promedio. Aunque esta vez, luego de varios meses, ninguna de las regiones tiene una variación de precios de más de 2% .

El mes pasado la variación más alta la registró Piura, con un IPC de 1.94%. Le siguieron -completando el “podio”- Ica, Tumbes y Huancayo. Además, también se vieron alzas en Ayacucho, Arequipa, Cusco, Chiclayo, Moquegua, Tacna, Tarapoto y Puno.

En tanto, el mes pasado fueron 14 ciudades las que estuvieron por debajo del índice promedio nacional. Entre las principales caídas estuvieron las de Abancay, que cerró en 1.12%; Lima Metropolitana en 1.11%; e Iquitos, en 1.03%.

Le siguieron Chachapoyas, Pucallpa, Trujillo, Chimbote, Puerto Maldonado, Huánuco, Moyobamba, Cerro de Pasco, Cajamarca, y Huancavelica.

Huaraz fue la única ciudad que presentó una variación negativa, con una contracción del indicador de 0.34% .

No todas las regiones tuvieron un retroceso en sus precios, reportó el INEI. (Imagen: INEI)

Los precios en un solo mes: así les fue a las ciudades

Si solo se considera la variación mensual, es decir el resultado en agosto, el IPC nacional retrocedió 0.30% . Pese a esto, de acuerdo al INEI, en 14 de las principales ciudades se vio un incremento.

Las variaciones más altas se registraron en Huancavelica, seguida de cerca por Huánuco. El ranking con mayores incrementos del IPC en agosto lo completaron Ayacucho, Ica y Huancayo.

Otras ciudades con alzas mensuales en el IPC fueron Tarapoto, Cerro de Pasco, Cusco, Abancay, Moyobamba, Puerto Maldonado, Chachapoyas, Chiclayo, y Arequipa.

Estas alzas estarían relacionadas al aumento de precios en frutas -como limón, papaya, mango y maracuyá-, otros productos vegetales -como la cebolla roja-, e incluso carnes de aves y sus respectivos cortes.

Asimismo, se reportó un incremento en los costos de los servicios de transporte, como pasaje en ómnibus y combi, menú en restaurantes, entrada al cine, entre otros.

Sin embargo, estas alzas fueron mitigadas con retrocesos en otros productos clave para la canasta de consumo, con lo cual el promedio nacional cerró a la baja.

A nivel nacional se observó una disminución de otros servicios. En agosto se contrajeron los precios en electricidad residencial, pasaje aéreo nacional e internacional, así como de combustibles importantes como el gas doméstico, gasohol, gas licuado de petróleo vehicular y gas natural residencial.

Por otro lado, se reportó que los alimentos que bajaron sus precios el mes pasado fueron pescados como el bonito, jurel y caballa; los huevos de gallina; las frutas -como fresa, arándanos, granadilla, piña, mandarina- y otros productos agrícolas -como la arveja verde, culantro, zanahoria, ajo, brócoli- seguidos también de productos manufacturados como los fideos, panes, azúcar rubia, entre otros.

De acuerdo al INEI, en 14 de las principales ciudades del país se vio un incremento de precios solo en agosto. (Imagen: INEI)