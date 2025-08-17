Evergreen Agro negocia con cinco importantes agroexportadoras para procesar sus paltas. (Foto: MIDAGRI).
De la producción de granadas en Tacna al empacado de frutas del sur del Perú. Así ha evolucionado el negocio de Evergreen Agro en la región sureña, donde la expansión de cultivos como la palta ha despertado la demanda del servicio de packing y la referida empresa viene capitalizando esa necesidad de diferentes productores que apuntan a Chile con el también denominado “oro verde”. En tanto, la apuesta por la granada sigue, en búsqueda de nuevos mercados.

