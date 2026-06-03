El avance de Anka se da en pleno auge de los fondos de deuda privada en el país. En abril, Gestión calculó que el patrimonio administrado por los fondos de inversión -no regulados- supera los S/8,000 millones. Solo Anka tiene, además de sus dos fondos públicos (factoring), seis fondos privados (que no están bajo el ámbito de supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores) que invierten en Obras por impuestos (OxI), tecnología de telecomunicaciones; obras civiles de ampliación de red 5G (tanto en soles como en dólares); así como fondos de deuda privada garantizada a través de fideicomisos y otro fondo enfocado en leasing de taxis.

"Como administradora, hoy el 50% de nuestros ingresos proviene de fondos de factoring y el otro 50% de fondos privados.", señala Joel Villanueva, CEO de Anka SAFI.

La ruta de Anka SAFI al 2027

Anka SAFI proyecta lanzar este año nuevos fondos públicos, aunque primero deberá esperar la aprobación de la SMV. La SMV dijo a G de Gestión a mediados de mayo que la empresa presentó cuatro solicitudes de inscripción este año, pero se le denegó porque no subsanó las observaciones.

Al respecto, Joel Villanueva respondió que volvieron a “registrar ante la SMV las solicitudes de aprobación para dos fondos con una sola tesis de inversión, y tenemos pendiente el ingreso de los reglamentos correspondientes a las otras dos tesis de inversión bajo régimen general”.

Adicionalmente, el pasado 15 de mayo inscribieron bajo el Régimen Simplificado en el Registro Público del Mercado de Valores de la SMV un nuevo fondo de inversión de oferta pública para la inversión en Obras por Impuestos, el cual estará dirigido a inversionistas de alto patrimonio e institucionales.

“Entre fondos públicos y privados administramos aproximadamente S/90 millones entre soles y dólares. Con los nuevos lanzamientos y las siguientes rondas de captación que realizaremos este año, deberíamos superar los S/150 millones, que es nuestra meta. Eso implicaría crecer aproximadamente tres veces frente a la UM del año anterior, que fue de S/41 millones entre soles y dólares”, dijo a este medio.

De acuerdo al ejecutivo, una vez alcanzados los S/150 millones en UM, lograrán el breakeven como administradora. “Con la estructura que tenemos hoy necesitábamos administrar alrededor de S/100 millones para alcanzar equilibrio. Con S/150 millones ya estaríamos holgados”, precisó.

Hoy el 50% de sus ingresos proviene de fondos de factoring y el otro 50% de fondos privados. Pero esa composición cambiaría con los nuevos fondos que proyectan lanzar. “La meta es que ningún producto represente más del 20% de los ingresos y así mantenernos muy diversificados como administradora. La meta es alcanzar esta diversificación hacia finales del 2027″, proyectó.

La SMV ha recomendado a los inversionistas revisar la información disponible sobre los fondos privados no regulados y sus administradoras antes de tomar una decisión de inversión. | Foto: GEC

Detrás de un fondo de inversión no regulado

Hacia 2027, Anka espera alcanzar los S/ 300 millones en fondos administrados. Para ello, según explicó la empresa, desde el año pasado viene “preparando la casa” para atraer inversión institucional. En esa línea, obtuvo dos certificaciones ISO —una de calidad y otra anticorrupción— como parte del fortalecimiento de su gobierno corporativo. Asimismo, avanza en la clasificación de algunos fondos privados y prevé que los nuevos vehículos que lance cuenten con una calificación. “Pensamos clasificar los nuevos fondos que lancemos”, señaló.

Al respecto, G de Gestión consultó a la administradora sobre los mecanismos de protección para inversionistas retail, en un contexto en el que algunos fondos privados han sido objeto de cuestionamientos tras casos como el de Primus Capital. Según información de la compañía, los principales accionistas de Anka SAFI son Joel Villanueva, con cerca del 60% de participación, e Iván Enrique Gen Chan, con el 19%. Sobre este último, sin redes sociales activas, la empresa indicó que se trata de un inversionista panameño con un MBA por la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile y experiencia en inversiones en startups, mercado accionario y negocios inmobiliarios.

Por su parte, Álvaro Echevarría Ibarrondo, titular del 4% de la empresa, fue exgerente de Facturedo, plataforma de crowdfunding que cesó operaciones en 2024. Sobre este caso, Anka precisó que “el señor Echevarría actualmente no cuenta con derechos políticos ni económicos sobre la empresa. Sin embargo, sus acciones aún no han sido amortizadas. Estamos siguiendo los procedimientos legales para que no formen parte del capital social”.

Asimismo, Anka, que a inicios de año fue sancionada por la SMV con una multa de S/ 14,850 por nueve infracciones leves vinculadas al incumplimiento en la presentación oportuna de información periódica y eventual, señaló que viene preparando una demanda para ejercer su derecho de defensa en la vía judicial.

La SMV ha recomendado a los inversionistas revisar la información disponible sobre los fondos y sus administradoras antes de tomar una decisión de inversión. Asimismo, pueden solicitar información adicional a través de la página web de la entidad o comunicarse con su Centro de Orientación y la Defensoría del Inversionista: 610-6300.

Mirada global: Conversaciones con Europa y Estados Unidos

En medio de su proceso de fortalecimiento de gobierno corporativo, Villanueva adelantó que la reciente integración bursátil de NUAM —que permitirá que los fondos listados en bolsa tengan visibilidad y acceso en Perú, Chile y Colombia— ha abierto nuevas oportunidades para la administradora. “Estamos explorando alianzas con distribuidores y potenciadores de negocios en esos mercados para comercializar nuestros productos a través de NUAM. Nos estamos preparando”, comentó a G de Gestión.

En esa línea, reveló que la firma mantiene conversaciones con fondos de inversión de Estados Unidos y Europa para estructurar un feeder fund en Perú. “La idea es captar capital localmente para invertirlo en el exterior. Generalmente, los fondos extranjeros exigen tickets mínimos superiores a US$ 100,000, algo difícil para un inversionista promedio”, explicó.

El vehículo podría lanzarse en junio de 2026 (este mes). Según detalló, se trataría de un fondo de fondos que invertiría en cuatro o cinco fondos internacionales con distintos tipos de activos y horizontes de inversión. “Lo que buscamos es que este fondo público permita a los inversionistas acceder a portafolios internacionales diversificados”, indicó.

La propuesta estaría dirigida a inversionistas de alto patrimonio e institucionales bajo un régimen simplificado, aunque con tickets significativamente menores a los exigidos por los fondos extranjeros. “Un inversionista que coloque US$ 30,000 podría exponerse indirectamente a varios fondos internacionales. Si quisiera hacerlo por cuenta propia, tendría que invertir más de US$ 100,000 en cada uno”, explicó.

Fondos de factoring

Actualmente, Anka SAFI administra dos fondos públicos de factoring: Yaku Soles y Yaku Dólares. Ambos suman alrededor de S/ 40 millones y US$ 1.3 millones, respectivamente. Los fondos se encuentran en una etapa de captación mediante oferta pública, por lo que cualquier inversionista puede participar desde S/ 1 o US$ 1.

Consultado sobre eventuales atrasos o reprogramaciones en la cartera, afirmó que no han registrado incidencias relevantes en los últimos 12 meses. “El último retraso ocurrió en el primer trimestre de 2025. Fue una operación pequeña que se reprogramó en tres cuotas y se canceló antes del cierre del trimestre”, indicó.

No obstante, explicó que en la industria del factoring son habituales demoras de entre 10 y 15 días en algunos pagos. “Eso se considera una mora normal”, dijo.

Datos clave

Caso Primus Capital: Villanueva señaló que Anka fue una de las empresas afectadas por el esquema que se reveló en 2024 alrededor de la firma chilena de factoring. Según explicó, uno de los implicados en la investigación recibió un crédito superior a S/ 1 millón otorgado con recursos propios de la administradora.

“La inversión la hicimos con capital propio y hoy es una pérdida castigada en nuestros estados financieros. Lo que se buscaba era desarrollar una empresa de factoring junto con esta compañía chilena. No teníamos conocimiento de lo que ocurría y el caso estalló varios meses después de otorgado el crédito”, sostuvo.

Fondo en sector agrícola . Anka SAFI informó que constituyó un fondo agrícola que financió la construcción de una planta de procesamiento de arándanos y uvas en el sur del país mediante un esquema de leasing con opción de compra. La infraestructura demandó una inversión de US$ 4 millones y permitió elevar la capacidad de procesamiento del cliente de 8,000 a 18,000 cajas diarias de arándanos.

. Anka SAFI informó que constituyó un fondo agrícola que financió la construcción de una planta de procesamiento de arándanos y uvas en el sur del país mediante un esquema de leasing con opción de compra. La infraestructura demandó una inversión de US$ 4 millones y permitió elevar la capacidad de procesamiento del cliente de 8,000 a 18,000 cajas diarias de arándanos. Clientes: Actualmente, administra recursos de alrededor de 400 clientes retail, con tickets de inversión que oscilan entre S/ 10,000 y S/ 300,000. Sin embargo, la administradora señala que el crecimiento reciente ha sido impulsado principalmente por inversionistas institucionales. “Buscamos llegar a aseguradoras, fondos de pensiones y otros fondos de inversión privados o estatales que nos permitan crecer más rápido”, indicó Villanueva.

Actualmente, administra recursos de alrededor de 400 clientes retail, con tickets de inversión que oscilan entre S/ 10,000 y S/ 300,000. Sin embargo, la administradora señala que el crecimiento reciente ha sido impulsado principalmente por inversionistas institucionales. “Buscamos llegar a aseguradoras, fondos de pensiones y otros fondos de inversión privados o estatales que nos permitan crecer más rápido”, indicó Villanueva. Reinversión: Cerca del 70% de sus clientes reinvierte los rendimientos obtenidos. Según la empresa, este comportamiento es más frecuente entre los inversionistas de menor tamaño, que buscan incrementar su patrimonio en el corto plazo.