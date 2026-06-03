Joel Villanueva, CEO de Anka Safi desde el 2023. (Foto: Mario Zapata/GEC)
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Ani Lu Torres
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Joel Villanueva dice que Anka SAFI se creó en el 2019. Pero cuando estaba a punto de obtener la autorización de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), llegó la pandemia. Recién en marzo del 2023 lanzaron su primer fondo público. El capital inicial —cuenta— provino de friends&family. “Empezamos con fondos públicos de factoring por S/300,000 y US$60,000”, recuerda. Hoy, solo la unidad de manejo (UM) de sus fondos públicos ya alcanza los S/40 millones en el vehículo en soles y US$1.3 millones en el fondo en dólares. ¿Qué nuevos pasos dará y qué debe tomar en cuenta un inversionista?

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