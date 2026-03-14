La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) canceló la autorización de funcionamiento de Inversiones Neurona S.A.C., empresa que operaba como sociedad administradora de una plataforma de financiamiento participativo financiero bajo la modalidad de valores, según una resolución publicada en el diario oficial El Peruano.

La medida fue adoptada mediante la Resolución de Superintendente Nº 022-2026-SMV/02, luego de que la propia empresa solicitara formalmente la cancelación de su autorización para operar en el mercado peruano.

De acuerdo con el documento, Inversiones Neurona —que anteriormente operaba bajo el nombre de Bloom Crowdfunding S.A.C.— había obtenido autorización de la SMV en septiembre de 2023 para administrar una plataforma de financiamiento participativo financiero.

Sin embargo, la entidad reguladora había dispuesto previamente la suspensión de su autorización de funcionamiento en 2025, debido a que la compañía no contaba con el patrimonio neto requerido para continuar operando como sociedad administradora de este tipo de plataformas.

Tras evaluar la documentación presentada por la empresa, la SMV determinó que se habían cumplido los requisitos establecidos en el reglamento para proceder con la cancelación de la autorización a pedido de parte.

La resolución precisa que la cancelación no libera a la empresa del cumplimiento de obligaciones asumidas antes de la emisión de la norma, ni exime a sus directores o gerentes de posibles responsabilidades administrativas derivadas de su funcionamiento.

Un mercado aún reducido

El financiamiento participativo financiero, también conocido como crowdfunding, es un mecanismo que permite a inversionistas —personas naturales o empresas— financiar proyectos empresariales a través de plataformas digitales que canalizan los recursos hacia los promotores de las iniciativas.

No obstante, el mercado peruano de crowdfunding se ha reducido en los últimos meses. A inicios del 2025 operaban cinco plataformas, pero el número se ha ido reduciendo tras diversas cancelaciones de autorizaciones o salidas del mercado.

Analistas del sector han advertido que uno de los factores que limita el crecimiento de esta industria es la rigidez del marco regulatorio, que establece requisitos como capital mínimo para las plataformas y topes de financiamiento por proyecto, lo que podría desalentar la entrada de nuevos operadores y restringir el desarrollo del ecosistema fintech en el país.

Según especialistas en regulación financiera, flexibilizar algunas de estas condiciones podría permitir que más plataformas ingresen al mercado y ampliar las alternativas de financiamiento para empresas que no acceden al sistema bancario tradicional.