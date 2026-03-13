Hace cuatro meses se anunció que el Grupo Romero despegaría en el mercado eléctrico peruano. En noviembre pasado se conoció su acuerdo para adquirir Niagara Holdings, controladora indirecta de Niagara Energy y principal accionista de Orygen (antes Enel Generación). Con esta operación, el grupo busca convertirse en el segundo mayor productor de energía del país. ¿En qué etapa se encuentra hoy la compra?

Según un hecho de importancia publicado la noche del jueves por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), la transacción fue concretada por Epsilon Bidco, afiliada del Grupo Romero, y gestionada por InfraCorp, su plataforma de inversiones en energía e infraestructura .

Con el cierre de la operación, Epsilon Bidco pasa a ser titular del 100% de las acciones de Niagara Generation, consolidando el control de la compañía.

En el sector eléctrico, el market share se mide por capacidad instalada o por energía efectivamente producida. En 2024, según producción, Kallpa Generación lideró el mercado y Orygen ocupó el segundo lugar. Por capacidad instalada, Engie encabeza, mientras que Orygen también se mantiene en la segunda posición.

Orygen administra 13 plantas de generación eléctrica con una potencia instalada de 2,3 GW . Su portafolio hidroeléctrico incluye Huinco (277.9 MW), Chimay (152.3 MW), Matucana (137 MW), Callahuanca (84.4 MW), Moyopampa (69.1 MW), Yanango (43.2 MW), Huampaní (30.9 MW) y Her I (0.7 MW).

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También opera centrales térmicas como Santa Rosa (221.2 MW), Santa Rosa 2 (191.2 MW) y Ventanilla (476.2 MW), eólicas Wayra I (132.3 MW) y Wayra Extensión (177 MW), y solares Rubí (179.5 MWdc) y Clemesí (122.6 MWdc).

Su portafolio se caracteriza por su diversidad tecnológica: 34% en hidroeléctrica, 38% en térmica, y 28% en energía eólica y solar .

Actis, el fondo de inversión que hasta ayer era propietario de Orygen, completó la construcción del parque eólico Wayra 2 y dio inicio al proyecto solar Wayra Solar, al mismo tiempo que adquirió más de 1.7 TWh de energía renovable a desarrolladores externos, reforzando su oferta para clientes industriales y comerciales.

En 2024, Orygen también emitió un bono corporativo de US$ 1,200 millones a 10 años, el mayor de este tipo en Perú hasta ese momento, fortaleciendo su estructura financiera. La estrategia de Actis se centró en optimizar el portafolio, expandir las energías renovables y mejorar el balance de la compañía.

El Grupo Romero participa en el sector eléctrico desde 2023 con Samay I, una termoeléctrica de contingencia en Arequipa que actualmente aporta poco a la producción total de energía. Foto: Andina

Grupo Romero en el mercado eléctrico

El Grupo Romero participa en el sector eléctrico desde 2023, cuando adquirió Samay I, que opera la termoeléctrica Puerto Bravo (Arequipa) . No obstante, su presencia en el mercado mediante esta central es limitada, ya que no despacha de manera continua.

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En concreto, Samay I no opera las 24 horas, sino solo cuando el sistema lo requiere, debido a que pertenece al Nodo Energético del Sur, funciona con diésel y tiene costos variables elevados. Por ello, su uso se reserva para situaciones de contingencia y su contribución a la producción total de energía es actualmente baja. A largo plazo, sin embargo, podría aumentar su capacidad si se concreta la conversión a gas natural, aunque aún no existe claridad sobre la vía de abastecimiento.