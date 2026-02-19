La empresa de generación eléctrica Orygen, ahora en manos del Grupo Romero tras la adquisición del 100% de las acciones de Niagara Generation, cerró el 2025 con menores ingresos, EBITDA y utilidad neta, en un contexto de caída en las ventas de energía y ajustes en su estructura financiera. Pese a ello, la compañía redujo su deuda y mantuvo su plan de inversiones, que incluye el avance de un nuevo proyecto solar y trabajos de mantenimiento en sus centrales.

Los ingresos de Orygen disminuyeron en S/ 183.2 millones (-7.2 %) principalmente por las menores ventas de energía y potencia en (-8.3 %) relacionadas al ajuste por sobrecontratación con clientes regulados y, en menor proporción, a una ligera disminución en la demanda de clientes.

Por su parte, el EBITDA se redujó en S/ 78.8 millones (-5.5 %) respecto al cierre del 2024, explicado principalmente por la menor utilidad bruta en S/ 54.7 millones debido a menores ingresos por venta de energía y potencia. La reducción fue parcialmente compensada por menores costos de combustible —favorecidos por el tipo de cambio—, así como por menores compras de energía y servicios de terceros.

También influyó la caída de otros ingresos (-S/ 22.9 millones), debido a menores indemnizaciones de seguros y reclamos a terceros. No obstante, el margen EBITDA mejoró de 57% a 58%.

La deuda se redujo en S/ 450.9 millones, debido a la amortización de un préstamo de US$ 80 millones otorgado por el accionista Niagara Energy y la recompra de bonos por US$ 10 millones. Además, la apreciación del sol frente al dólar ayudó a disminuir el valor en soles de la deuda en moneda extranjera.

“Los resultados de 2025 de Orygen son un reflejo de la solidez de la empresa, que ha sido capaz de mantener un buen desempeño operativo en un entorno retador y cambiante, al mismo tiempo que redujo sustancialmente su apalancamiento. Registramos S/ 1,353 millones de EBITDA y disminuimos la deuda en más de S/ 450 millones, indicadores clave que refuerzan nuestra posición en el mercado de cara al 2026“, señaló Marco Fragale, CEO de Orygen.

Orygen reduce ganancias y acelera inversión en planta solar

La utilidad neta de Orygen disminuyó en S/ 90.3 millones, principalmente por la menor utilidad operativa, la caída de ingresos financieros en S/ 12.5 millones, el aumento de gastos financieros en S/ 16.9 millones y una mayor pérdida por diferencia en cambio. Estos efectos fueron parcialmente compensados por un menor pago de impuesto a las ganancias en S/ 47.5 millones, asociado a la menor utilidad antes de impuestos y a dividendos de subsidiarias.

Sin embargo, las inversiones devengadas a diciembre de 2025 ascendieron a S/ 243 millones. A mediados del año pasado, la empresa inició la construcción de Wayra Solar, una nueva central fotovoltaica que aportará 94 MW de potencia instalada al sistema.

Asimismo, la compañía ha venido realizando actividades de mantenimiento en sus centrales hidráulicas, renovables y termoeléctricas en línea con su plan de inversiones.

“Seguimos invirtiendo en el futuro energético del país con proyectos como Wayra Solar, que ampliarán nuestra capacidad renovable y nos permitirán acompañar la transición energética del Perú con energía confiable y competitiva para nuestros clientes”, afirmó el ejecutivo.

DATOS CLAVES.

La generación neta de energía creció 1.5% en 2025, impulsada por una mayor producción hidroeléctrica (1.3%), así como por el aumento de la generación renovable no convencional (2.7%) gracias a la operación plena de Wayra Extensión. También se registró un alza de 1.1% en la generación térmica por mayor demanda y menor disponibilidad hídrica en diciembre. Venta de energía. En 2025, las ventas físicas de energía y potencia disminuyeron por una leve caída de la demanda (-0.9%). Aunque las ventas a clientes libres crecieron 1.6%, el resultado fue compensado por una reducción de 3.5% en las ventas a clientes regulados.

