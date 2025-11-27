Grupo Romero alcanzaría alrededor del 16% de la producción nacional de energía, solo por detrás de Kallpa Generación, con compra de Orygen.
Grupo Romero alcanzaría alrededor del 16% de la producción nacional de energía, solo por detrás de Kallpa Generación, con compra de Orygen.
Karen Guardia Quispe
El Grupo Romero está encaminado a despegar en el negocio de generación eléctrica. El holding peruano ingresó a esta actividad en 2023, tras adquirir Samay I, operadora de la termoeléctrica Puerto Bravo (Arequipa). Ahora, sus planes avanzan a una escala mayor. El grupo acaba de anunciar el acuerdo de compra de Niagara Holdings, accionista controlador indirecto de Niagara Energy. De acuerdo con el acuerdo, una empresa afiliada al Grupo Romero (Inversiones Piuranas) —gestionada por InfraCorp, su plataforma de inversiones en energía e infraestructura— adquirirá el 100% de las acciones de Niagara Generation, accionista controlador directo de Niagara Energy, que a su vez es el principal accionista de Orygen (antes Enel Generación). Con este movimiento, el Grupo Romero se convertiría en el segundo operador con mayor producción de energía en el país. ¿Cuál es la expectativa del mercado?

