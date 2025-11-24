La mayor generadora de energía renovable no convencional del Perú, Orygen (antes Enel Generación), recibió la autorización del Ministerio de Energía y Minas (Minem) para desarrollar actividades de transmisión eléctrica mediante su subsidiaria RDS Solar. ¿Qué tiene previsto ejecutar?

En específico, la filial obtuvo la concesión para ejecutar una nueva línea de transmisión en 500 kV (kilovoltios) entre las subestaciones Ruta del Sol y Seccionadora Tambo, infraestructura que se extenderá entre los distritos de Moquegua y Punta Bombón, en las provincias de Mariscal Nieto (Moquegua) e Islay (Arequipa).

La autorización quedó formalizada mediante una resolución ministerial emitida el 19 de noviembre y publicada el fin de semana, tras verificarse —por parte de la Dirección General de Electricidad y la Oficina General de Asesoría Jurídica— que la empresa cumplía con los requisitos establecidos en la Ley de Concesiones Eléctricas y su reglamento.

El expediente señala que la línea operará a una tensión de 500 kV, tendrá una extensión aproximada de 17.55 kilómetros y requerirá una faja de servidumbre de 64 metros. El proyecto incluye, además, la construcción de dos nuevas subestaciones.

La primera, Ruta del Sol, será una subestación de 500/33 kV, equipada con tecnología GIS, doble barra y sistemas de control, comunicaciones y protección. La segunda, Seccionadora Tambo, de 500 kV, también contará con equipamiento GIS e infraestructura preparada para la conexión con la central solar Ruta del Sol.

La resolución aprueba igualmente la minuta del contrato de concesión —compuesto por 19 cláusulas y 4 anexos— y autoriza al director general de Electricidad a suscribirla en representación del Estado.

Orygen mantiene un portafolio priorizado de proyectos por US$ 3,000 millones, que incluye más centrales híbridas (eólicas y solares) y dos nuevas iniciativas que ingresarían a fase de aprobación en 2026. Foto: Andina.

Los planes de Orygen en Perú

En la última entrevista con Gestión, Marco Fragale, CEO de Orygen, señaló que la compañía mantiene un portafolio priorizado de proyectos por US$ 3,000 millones, que incluye más centrales híbridas (eólicas y solares) y dos nuevas iniciativas que ingresarían a fase de aprobación en 2026.

Detalló que en julio iniciaron la construcción del proyecto Wayra Solar, de 94 megavatios (MW), que se integrará a las centrales eólicas Wayra I y Wayra Extensión (310 MW) en Ica. Con estas obras, Orygen consolidará el primer complejo híbrido del Perú, cuya operación comercial está prevista para el cuarto trimestre del 2026.

Respecto al portafolio total de energías renovables en el país, la empresa reiteró que su cartera asciende a más de 10 GW a largo plazo. De ese conjunto, han priorizado los proyectos más maduros para acelerar su desarrollo.

“Son 10 proyectos por poco menos de 3 GW, entre eólicos, solares e híbridos en todo el Perú. No solo en el sur, también en la parte norte. Hay eólicos en La Libertad, Lambayeque y Piura; y solares en Piura y el sur. Están en diferentes etapas de desarrollo”, explicó Fragale.

Asimismo, adelantó que el complejo Wayra no será el único proyecto híbrido de Orygen, pues existen otros en camino.