Nuevas centrales de generación de energía híbrida (solar y eólica) asoman en el portafolio de Orygen en Perú.
Josimar Cóndor
Josimar Cóndor

En medio de la transición energética y la carrera por la electromovilidad, las empresas mineras no solo buscan contribuir con metales claves para dichas transformaciones, sino también aumentar su consumo de energía sostenible. Frente a esa demanda, la mayor generadora de energía renovable no convencional en Perú, Orygen (antes Enel Generación), sube la potencia de sus planes en Perú con un portafolio priorizado de proyectos por U$S 3,000 millones que incluye más centrales híbridas (eólica y solar) y dos nuevas iniciativas que entrarían a fase de aprobación el 2026.

