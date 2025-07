La concesionaría Red de Energía del Perú (ISA REP) solicitó al Ministerio de Energía y Minas (Minem) la modificación de la concesión definitiva para la actividad de transmisión de energía eléctrica con el proyecto “Línea de Transmisión de 138 kV S.E. Socabaya - S.E. Cerro Verde” en la provincia y departamento de Arequipa.

La iniciativa consiste en la modificación en la variación del trazo de la ruta de la Línea Transmisión de 138 kV S.E. Socabaya - S.E. Cerro Verde entre las estructuras Torre 22 (T22) y T31, debido al crecimiento de las unidades de producción de la Compañía Minera Cerro Verde. Así, buscan asegurar las distancias mínimas de seguridad y operativas de la mencionada línea de transmisión eléctrica, según el aviso de petición de concesión, publicado en el Boletín Oficial de El Peruano.

El nuevo trazo de la línea eléctrica se ubica en los distritos de Tiabaya y Yarabamba, en la región Arequipa, y contempla una tensión de 138 kV, una longitud modificada de 12,58 kilómetros, dos ternas de conducción y una faja de servidumbre de 20 metros.

En marzo de 2024, el Minem aprobó la Modificación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (MPAMA) para el proyecto, que contempla la construcción de 19 nuevas estructuras en el tramo ubicado entre la T22 y la T31 existente.

Dicho proyecto forma parte del sistema de transmisión eléctrica del sur del país, específicamente en Arequipa. Su objetivo principal es transmitir energía eléctrica entre la subestación Socabaya y la subestación Cerro Verde, asegurando el abastecimiento energético de la zona, que incluye operaciones mineras de relevancia como Cerro Verde.

ISA REP refuerza red eléctrica con nuevas inversiones

Esta intervención en Arequipa se enmarca dentro de una estrategia más amplia de expansión. La colombiana ISA REP, principal actor del mercado peruano en transmisión de energía, cerró el 2024 con un EBITDA consolidado cercano a US$ 560 millones, y proyecta un capex general de US$ 123.9 millones para 2025, distribuidos entre sus principales subsidiarias: ISA REP, Consorcio Transmantaro, ISA Perú y el recientemente creado Consorcio Eléctrico Yapay.

De ese total, US$ 27 millones corresponderán a ISA REP, mientras que Transmantaro ejecutará US$ 52 millones. Por su parte, Yapay invertirá entre US$ 40 y 44 millones en el megaproyecto Tocache – Celendín – Piura, considerado el más grande adjudicado por Proinversión en transmisión.

La colombiana ISA REP proyecta un capex general de US$ 123.9 millones para 2025. (Foto: GEC)

La participación de ISA en el sistema eléctrico nacional creció de 71% a 73% en 2024, y planea mantener un crecimiento anual de 5%, con una proyección de margen EBITDA superior al 80% hacia 2030.

