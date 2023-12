¿Cómo le ha ido a la compañía durante el año?

El rendimiento de la compañía a nivel financiero es saludable. Nos hemos mantenido acorde a nuestro plan financiero con un ebitda al tercer trimestre de US$ 295 millones y apuntamos a cerrar el año con alrededor de US$ 352 millones. Este resultado final nos daría un crecimiento de 5% frente al mismo periodo anterior.

A nivel de proyectos, ¿cuáles fueron los principales hitos durante en el 2023?

Un componente relevante para el cierre de este año es terminar con parte del portafolio de proyectos con el que nos hemos comprometido, iniciando la operación comercial de cuatro proyectos. Esto nos da una red gestionada de más de 12,000 kilómetros de línea.

El primero fue el proyecto de transmisión eléctrica “Enlace 500kV Mantaro - Nueva Yanango – Carapongo y Subestaciones Asociadas (COYA)”, considerado el proyecto más importante de los últimos seis años en materia energética, seguido de la “Ampliación de la SE La Planicie 220/500 kV”. Además, recientemente pusimos en marcha la “Subestación Nazca Nueva en 220/60 kV” y “Subestación Chincha Nueva de 220/60 kV”.

¿Y en el sector privado?

Este año logramos cerrar un contrato con la minera Buenaventura (San Gabriel) con el que vamos al 10% de avance. Además, tenemos proyectado finalizar la conexión con el Puerto de Chancay entre diciembre de este año y enero del 2024, que iniciamos en 2021.

A la fecha, ¿qué participación tienen en cuanto a líneas de transmisión a escala nacional?

Actualmente, tenemos una participación del 71% de la economía del sistema de transmisión. Es decir, 7 de cada 10 electrones circula por la red que nosotros operamos. Con lo que tenemos proyectado construir, vamos a pasar a tener el 75%, lo cual es un crecimiento muy relevante y hace parte del convencimiento de seguir invirtiendo en el Perú.

Proyectos en carpeta

¿Cuál es la proyección de crecimiento de la compañía?

Vamos a cerrar el año con un ebitda cercano de US$ 352 millones y nuestra proyección para los próximos cinco años es registrar un crecimiento de 40% en dicho indicador. Este objetivo se logrará por la entrada de operaciones de proyectos como Coya, Chincha-Nazca, refuerzos en infraestructura, entre otros proyectos.

¿Qué proyectos de inversión ya han definido para el próximo año?

Para el 2024, proyectamos invertir US$ 140 millones en los proyectos que tenemos en marcha. En la cartera con el Estado, debemos completar lo que se ha denominado el “Refuerzo 1″ y avanzaríamos en la construcción del proyecto Ampliación 21, además de la conexión de Nueva Llanango-Nueva Huánuco. Esos tres proyectos hacen parte de nuestros acuerdos y están en un estado de avance bastante grande.

¿Cuáles están por empezar?

Estamos en las primeras etapas de desarrollo de los dos proyectos que fueron asignados este año por aproximadamente US$ 980 millones. El primero, de US$ 147 millones, corresponde al proyecto “Grupo 1″, que es el conjunto de tres infraestructuras en el norte, selva central y al sur este. El segundo es la conexión Tocache-Selendín-Selendín-Piura, considerado el más relevante del Perú hasta el momento y que supone una inversión aproximada de US$ 833 millones.

Fuera de ello, Proinversión anunció que prevé adjudicar nuevos proyectos eléctricos por US$ 900 millones durante 2024. ¿Van a ir tras esa cartera?

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) se alista en la programación de nuevos grupos de transmisión eléctrica que corresponden al Plan de Transmisión 2023 - 2032 y nosotros vamos a monitorear todos ellos, para seguir acompañando el desarrollo en la infraestructura energética del Perú.

Con relación al sector privado, ¿qué oportunidades identifica?

Tenemos identificado en el portafolio de clientes privados a los grandes consumidores de energía como los grandes mineros, también al sector productivo, los generadores de energías (hidráulicas) y renovables como eólicos y solares. Algunos se van a conectar a nuestro sistema en abril y junio del año entrante.

Proyectos “Subestación Nazca Nueva de 220/60kV” y “Subestación Chincha Nueva de 220/60 kV". (Foto: Isa)

Incursión en nuevos negocios

¿Han evaluado explorar nuevas verticales empresariales?

Desde el punto de vista de incursión de nuevas tecnologías para el sistema de transmisión, nosotros monitoreamos todo el tiempo oportunidades en el mercado peruano y regional. El negocio de baterías (sistemas de almacenamiento de energía) es uno de varios ejemplos que estamos estudiando. Sin embargo, aún no hay un marco regulatorio definido que permita el ingreso de baterías al sistema.

Una vez se den las condiciones locales, con la experiencia que tenemos en otros países como Brasil o Chile, país donde estamos construyendo una oferta para dicho mercado de baterías, estaríamos siendo un jugador relevante en Perú. A la fecha, solo hemos incursionado con unas baterías de baja potencia para el sector privado al sur del país.

¿Fuera de las baterías?

Otra tecnología que estamos monitoreando en Perú se llama Facts (Flexible AC Transmission System). Se trata de una transmisión flexible que permite mayor transferencia a través de la misma línea y sí tiene un marco regulatorio en Perú.

¿Y negocios fuera de la transmisión?

Estamos dedicados a la transmisión de energía eléctrica. A la fecha no miramos otros sectores como la generación energética.

¿Han evaluado la compra una empresa local?

No tenemos nada confirmado, pero siempre estamos abiertos a evaluar oportunidades en general. Perú es un mercado dinámico y creemos que generamos valor al país gestionando una red con alta confiabilidad.

