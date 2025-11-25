Ha pasado más de un año desde que la subsidiaria de la española Grenergy, GR Chabarbamba, obtuvo la autorización del Ministerio de Energía y Minas (Minem) para realizar los estudios de factibilidad de la central solar fotovoltaica Macarena (Ica). Ahora, el proyecto da un paso más hacia su ejecución. ¿De qué se trata?

En concreto, el Minem otorgó a GR Chabarbamba la concesión definitiva para desarrollar dicha central de generación eléctrica con recursos energéticos renovables en el distrito de Marcona. La decisión fue oficializada mediante una resolución ministerial publicada en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano.

Según la norma, GR Chabarbamba presentó la documentación requerida entre marzo y abril de este año, solicitando autorización para operar una planta solar. Tras la evaluación técnica y legal, la Dirección General de Electricidad y la Oficina General de Asesoría Jurídica confirmaron que la iniciativa cumplía con las exigencias de la Ley de Concesiones Eléctricas y su reglamento.

LEA TAMBIÉN: Española Grenergy con luz verde para estudios de líneas de transmisión

De esa manera, el Minem concluyó que la empresa realiza un uso eficiente del área solicitada y que su trámite se ajusta al procedimiento establecido para la obtención de concesiones definitivas de generación con recursos renovables.

Junto con el otorgamiento de la concesión, la resolución aprueba el contrato correspondiente, que consta de 19 cláusulas y cuatro anexos. El proyecto de la central solar fotovoltaica Macarena contempla la construcción, instalación, operación y mantenimiento de una planta con una capacidad nominal de 170 MW.

Dicha planta contará con 298,560 paneles solares de 655 vatios cada uno, los cuales generarán energía limpia y contribuirán al crecimiento de la infraestructura energética en la región. Además de los paneles solares, la infraestructura incluirá 30 centros de transformación, una subestación elevadora y diversas canalizaciones eléctricas.

LEA TAMBIÉN: Española Grenergy estudiará desarrollo de central solar Macarena en Ica

Tras más de un año de trámites y revisión de expedientes, la central solar Macarena obtuvo la autorización que marca el inicio de su fase de ejecución. Foto: Andina.

Otras autorizaciones a GR Chabarbamba

En setiembre último, GR Chabarbamba también obtuvo la autorización definitiva para ejecutar el proyecto “Línea de Transmisión en 220 kV S.E. Macarena – S.E. Poroma”, ubicado en el distrito de Marcona (Ica).

Dicho proyecto contempla la construcción de una línea de transmisión de 6.26 kilómetros, destinada a evacuar la energía que generará la futura central solar fotovoltaica Macarena hacia el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).