La española Grenergy, a través de su filial GR Chabarbamba, continúa consolidando sus inversiones en el sector eléctrico peruano. Tras completar los estudios de factibilidad para una línea de transmisión en el sur de Lima, cuyo permiso fue otorgada en mayo de 2024, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) ha autorizado su desarrollo. ¿En qué consiste este proyecto?

En concreto, la autoridad concedió a GR Chabarbamba la autorización definitiva para ejecutar el proyecto “Línea de Transmisión en 220 kV S.E. Macarena – S.E. Poroma”, ubicado en el distrito de Marcona (Ica).

Según la resolución ministerial publicada en el diario oficial El Peruano, el proyecto contempla la construcción de una línea de transmisión de 6.26 kilómetros, que permitirá evacuar la energía generada por la futura Central Solar Fotovoltaica Macarena hacia el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).

El Minem detalló que la Dirección General de Electricidad y la Oficina General de Asesoría Jurídica verificaron que la solicitud de GR Chabarbamba cumple con lo establecido en la Ley de Concesiones Eléctricas y su reglamento. Además, confirmaron que el trazado de la línea no afectará el funcionamiento de otras concesiones de transmisión existentes en la zona.

La resolución también aprobó el contrato de concesión, compuesto por 19 cláusulas y 4 anexos, y autoriza a la Dirección General de Electricidad a suscribir la escritura pública correspondiente en representación del Estado.

La central Macarena implica la construcción de una planta solar con una capacidad instalada de 170 megavatios (MW). (Foto: Minem)

Central solar Macarena

La central Macarena implica la construcción de una planta solar con una capacidad instalada de 170 megavatios (MW). Para lograrlo, se instalarán 298,560 paneles solares de 655 vatios cada uno, capaces de generar energía limpia y contribuir al fortalecimiento de la infraestructura energética sostenible de la región.

La iniciativa también incluye la construcción de 30 centros de transformación, una subestación elevadora y diversas canalizaciones eléctricas, elementos esenciales para garantizar la eficiencia y seguridad en la operación de la planta.

Para Grenergy, el desarrollo de la Central Solar Macarena representa un paso importante para impulsar el uso de energías renovables en Perú y disminuir la dependencia de fuentes convencionales. Con sus 170 MW de capacidad instalada, explicó la empresa, permitirá reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y reforzar el suministro eléctrico nacional.

Adicionalmente, explicó que la planta solar Macarena generará beneficios económicos para Ica, debido a que durante las fases de construcción, instalación y operación, se crearán empleos directos e indirectos que dinamizarán la economía local y favorecerán el desarrollo de infraestructura.