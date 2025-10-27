Pluspetrol Perú señaló que en Cusco desde el inicio del proyecto, la región ha recibido más de S/33 mil millones en transferencias, lo que equivale a S/4.3 millones diarios. (Foto: GEC)
Pluspetrol Perú señaló que en Cusco desde el inicio del proyecto, la región ha recibido más de S/33 mil millones en transferencias, lo que equivale a S/4.3 millones diarios. (Foto: GEC)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, reduciendo las emisiones de CO2 del país en 15% y generando ahorros superiores a los S/ 474 mil millones para todos.

genera 40% de la electricidad del Perú, informó Pluspetrol Perú.

Además, se detalló que en sus más de dos décadas de operación, Camisea ha aportado más de S/67 mil millones al Estado por concepto de regalías e impuesto a la renta.

Su impacto directo, indirecto e inducido a la economía del país ha representado S/ 189 mil millones al PBI nacional, lo que equivale al 2% del producto anual”, añadió la empresa.

LEA TAMBIÉN: Masificación del gas natural más allá de Lima: La propuesta de la SPH al gobierno de Jerí

“Estos recursos han dinamizado la economía y financiado obras en sectores clave como educación, salud e infraestructura”, agregó.

Cusco: impacto económico y social del canon gasífero

Pluspetrol Perú señaló que en Cusco desde el inicio del proyecto, la región ha recibido más de S/33 mil millones en transferencias, lo que equivale a S/4.3 millones diarios.

“Estos recursos han permitido financiar obras emblemáticas como la Vía Expresa de Cusco, la protección contra inundaciones del río Huatanay y la carretera Huancarani – Paucartambo", anotó.

La provincia de La Convención concentra la mayor parte de estos recursos, con más de S/14 mil millones; mientras que Echarati obtuvo S/3 mil millones hasta el 2016 y Megantoni, distrito que se creó en el año 2016, más de S/ 1,900 millones.

LEA TAMBIÉN: Gobierno presentó avances de proyectos de masificación de gas natural: ¿En qué regiones?
Pluspetrol Perú señaló que en Cusco desde el inicio del proyecto, la región ha recibido más de S/ 33 mil millones en transferencias, lo que equivale a S/ 4.3 millones diarios. Foto: GEC
Pluspetrol Perú señaló que en Cusco desde el inicio del proyecto, la región ha recibido más de S/ 33 mil millones en transferencias, lo que equivale a S/ 4.3 millones diarios. Foto: GEC

Además, indicó que universidades como la UNSAAC y la Universidad Intercultural de Quillabamba han recibido más de S/ 500 millones cada una para mejorar su infraestructura y fortalecer la formación de miles de jóvenes cusqueños.

De otro lado indicó que El Fondo de Desarrollo Socioeconómico de Camisea (FOCAM) desde su creación, ha transferido más de S/ 39.5 mil millones a gobiernos regionales y locales de Ucayali, Ayacucho, Huancavelica, Ica y Lima provincias.

Pisco, por ejemplo, a través del FOCAM, ha recibido más de S/255 millones para que puedan ser empleados para atender proyectos de infraestructura, salud, educación y desarrollo.

TE PUEDE INTERESAR

Gobierno presentó avances de proyectos de masificación de gas natural: ¿En qué regiones?
Cálidda recibirá préstamo de CAF para expandir red de gas natural en Lima y Callao
Gas natural en regiones: quién gana y cuánto se podría ahorrar desde 2026
Sin exploración de gas natural ahora, Perú tendría que empezar a importarlo en 10 años

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.