La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) realizó una propuesta a largo plazo al gobierno de José Jerí, con el objetivo de impulsar la competitividad del sector, generar empleo y mejorar el acceso a energía moderna.

El presidente de la SPH, Felipe Cantuarias, propuso una estrategia enfocada en la seguridad energética, competitividad y sostenibilidad, enfatizando en la necesidad de garantizar estabilidad regulatoria y gestión eficiente de permisos para atraer inversiones.

“Desde la SPH proponemos una visión de largo plazo que combine seguridad energética, competitividad y sostenibilidad. El país necesita señales claras, estabilidad regulatoria y una gestión eficiente de permisos para atraer inversiones, destrabar proyectos y acelerar la masificación del gas natural”, señaló el presidente de la institución.

La SPH señaló que la elección de Luis Enrique Bravo De la Cruz como nuevo ministro de Energía y Minas es una oportunidad para fortalecer una agenda centrada en competitividad, sostenibilidad y crecimiento de los hidrocarburos en el país.

Entre las prioridades se encuentra recuperar la confianza a través de seguridad jurídica y normas estables, agilizar trámites y extender el uso del gas natural con tarifas incentivadoras más allá de Lima y Callao, a distintos ámbitos como el residencial, comercial, vehicular e industrial.

“En paralelo, se debe promover una transición energética realista que reconozca el rol del gas natural para reducir emisiones, mejorar la calidad del aire y fortalecer la competitividad, impulsando además el desarrollo de infraestructura y nuevas cadenas industriales como la petroquímica”, precisó Cantuarias

Finalmente, la entidad gremial reiteró su preocupación por la falta de inversiones que permitan reponer las reservas de petróleo y gas.

Señaló que en 2025 la producción petrolera sigue siendo baja y se incrementa la dependencia del país hacia las importaciones de combustibles.