Estados Unidos empezó a cumplir su amenaza de arrebatar la producción de automóviles a Canadá tras la inesperada decisión de Stellantis de transferir la futura fabricación del Jeep Compass de una planta canadiense a otra en Illinois.

El cambio es parte del plan de Stellantis, la compañía matriz de marcas como Jeep, Chrysler o Dodge, de incrementar en un 50% su producción en sus plantas estadounidenses para lo cual invertirá US$ 13,000 millones en los próximos cuatro años.

Stellantis había previsto inicialmente que el Jeep Compass, un todocaminos SUV que actualmente se produce en la fábrica mexicana de Toluca, fuese fabricado en la planta de montaje de Brampton, en Canadá, a finales de 2025.

Pero el martes, el fabricante anunció que como parte de su plan de inversión en EE.UU., la producción del Jeep Compass se realizará en la planta de Belvidere, en el estado de Illinois, a la que destinará US$ 600 millones de su inversión total.

El Compass no solo es el Jeep más vendido en el Perú, sino que también es el primer modelo de Jeep que introdujo la tracción 4x2. (Foto: Fernando Roca)

Empleos en peligro

El sindicato Unifor, que representa a los trabajadores del sector del automóvil en Canadá, lamentó la decisión de Stellantis, que podría provocar la desaparición de 3,000 empleos, y afirmó que el sector canadiense está siendo “sacrificado en el altar de Trump”.

La presidenta de Unifor, Lana Payne, declaró que “no se puede permitir que Stellantis reniegue de sus compromisos con los trabajadores canadienses y los Gobiernos no pueden quedarse quietos mientras nuestros empleos son transferidos a Estados Unidos”.

En una declaración en la noche del martes, el primer ministro canadiense, Mark Carney, afirmó que la decisión del fabricante de automóviles es “consecuencia directa” de los aranceles impuestos por EE.UU. a los productos canadienses.

Carney añadió que espera que Stellantis “cumpla los compromisos que tiene con los trabajadores de Brampton”.

Conflicto natural

El anuncio de Stellantis se produce pocos días después de que el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, afirmara ante empresarios canadienses reunidos en un foro celebrado en Toronto que Estados Unidos se va a quedar con la producción de vehículos en Norteamérica.

Lutnick, en una intervención virtual a puerta cerrada el 8 de octubre, afirmó con que “el montaje de automóviles se va a hacer en EE.UU. y no hay nada que Canadá pueda hacer. La cuestión es, ¿a qué se va a dedicar entonces Canadá?”, según el periódico The Toronto Star.

Las palabras de Lutnick reafirmaron las del presidente Donald Trump, quien el 7 de octubre, durante la reunión que mantuvo en Washington con el primer ministro Carney también expresó su voluntad de quitar a Canadá la producción de automóviles.

“Tenemos un conflicto natural. También tenemos amor mutuo. Tenemos un gran amor los unos por los otros. Amo Canadá y la gente de Canadá, y Mark siente lo mismo. El problema es que ellos quieren una compañía de automóviles y yo quiero una compañía de automóviles”, afirmó ante la mirada de Carney.

Desde que regresó a la Casa Blanca en enero de este año, Trump ha afirmado en varias ocasiones que su intención es que toda la producción de automóviles vendidos en EE.UU. se realice en plantas de montaje del país, en detrimento de Canadá y México.

Futuro de la producción

En 2024, México produjo la cifra récord de 3.99 millones de vehículos en sus 20 plantas de montaje. De esa cifra, entre un 75% y un 80% fueron exportados a Estados Unidos.

General Motors (GM) cuenta con cuatro plantas de montaje de vehículos (Ramos Arizpe, Silao, Toluca y San Luis Potosí), Ford tiene dos (Hermosillo y Cuautitlán) y Stellantis también posee dos (Toluca y Saltillo).

GM ya ha anunciado que a partir de 2027 producirá los Chevrolet Blazer y Equinox, que actualmente se fabrican en México, en plantas de Estados Unidos.

El anuncio del martes por parte de Stellantis también confirma que Toluca perderá en el futuro la producción del Compass.

“Esta inversión en Estados Unidos, la mayor en la historia de la compañía, impulsará nuestro crecimiento, reforzará nuestra base industrial y generará más empleos en los estados que consideramos nuestro hogar”, afirmó el martes Antonio Filosa, consejero delegado de Stellantis y director de operaciones para Norteamérica, en un comunicado en el que la empresa comunicó su decisión.