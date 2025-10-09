Citigroup Inc. rechazó este jueves la oferta del conglomerado Grupo México, propiedad del empresario Germán Larrea, segundo hombre más rico del país, para adquirir hasta el 100% del Grupo Financiero Banamex y defiende acuerdo previo con familia Chico Pardo.

“Tras considerar cuidadosamente la propuesta, incluyendo, entre otros aspectos, las consideraciones financieras y la certeza de la transacción, hemos comunicado a Grupo México que Citi rechaza la oferta”, afirmó el banco con sede en Nueva York en un comunicado el jueves.

Citi anunció el mes pasado sus planes de vender una participación del 25% al multimillonario Fernando Chico Pardo como parte de un plan para sacar a bolsa el activo. Grupo México hizo una oferta sorpresa a finales de la semana pasada para adquirir la totalidad de Banamex por alrededor de US$ 9,300 millones.

“Creemos firmemente que la transacción que anunciamos el 24 de septiembre de 2025 y la salida a bolsa [OPI] prevista nos permitirán completar la desinversión de Banamex de manera responsable y maximizar el valor para nuestros accionistas”, afirmó Citigroup en el comunicado.

Chico Pardo, a través de una empresa propiedad del ejecutivo y su familia, planea adquirir la participación por unos 42,000 millones de pesos (US$ 2,300 millones), según informó Citi el mes pasado.

Las autoridades financieras y de competencia de México, que han manifestado su continuo apoyo a la oferta de Chico Pardo, ya habrían recibido los documentos para solicitar la aprobación de dicha oferta, según personas con conocimiento del asunto, informó Bloomberg.

Las acciones de Grupo México subieron hasta alcanzar un máximo de 143.9 pesos a las 11:42 a.m. en Nueva York, después de que Citi anunciara que había rechazado la oferta.

“Mayoritariamente mexicano”

El 3 de octubre, mediante un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Grupo México indicó que su propuesta era “con términos más atractivos para Citi”, ya que ofrece la adquisición total de Banamex, con el objetivo de que sea un grupo “mayoritariamente mexicano”.

Además, propuso que el empresario Fernando Chico Pardo y su familia mantuviesen su inversión del 25%, con lo que Grupo México adquiriría el 75% y respetaría sus derechos minoritarios.

Una sucursal de Banamex en la Ciudad de México.

Previamente, el 24 de septiembre, Citigroup había informado que Chico Pardo y su familia acordaron adquirir el 25% de la participación accionaria de Grupo Financiero Banamex.

Tras la oferta, Citi apuntó en un comunicado ese mismo día que “si Grupo México presenta una oferta, por supuesto, la revisaremos de manera responsable y consideraremos, entre otros factores de riesgo, la capacidad de obtener las aprobaciones regulatorias requeridas y la certeza de cerrar una transacción propuesta”.

Respuesta de Chico Pardo

El 25 de septiembre, un día después de darse a conocer la operación, Chico Pardo aseguró que “no tiene pensando incrementar” su posición en Banamex más allá de la adquisición del 25% por un valor de US$ 2,300 millones anunciada por Citigroup y remarcó que “la inversión es de muy largo plazo”.

Ese mismo día, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, consideró como “muy buena noticia” que Chico Pardo y su familia adquirieran el 25% de Grupo Financiero Banamex.

Banamex, uno de los bancos más antiguos y emblemáticos de México, cuenta con más de 1,200 sucursales y cerca de 12 millones de clientes.

Elaborado con información de EFE y Bloomberg