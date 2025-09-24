El magnate mexicano Fernando Chico Pardo acordó la compra de un 25% de las acciones del banco local Banamex, unidad de banca personal del gigante estadounidense Citi, en una operación valuada en unos US$ 2,300 millones, informó este miércoles la compañía.

Chico Pardo está involucrado en diversos negocios, incluyendo la operación de puertos en Estados Unidos y América Latina, hoteles de lujo y aeropuertos. Banamex, en tanto, es el cuarto mayor grupo financiero de México, según datos de la propia empresa.

El magnate adquirirá el 25% de las acciones ordinarias de Banamex (cerca de 520 millones de acciones), lo que representa una inversión de alrededor de 42,000 millones de pesos (US$ 2,300 millones), detalló Citi en un comunicado.

Agregó que la operación se halla sujeta a las condiciones de cierre, entre ellas las autorizaciones de reguladores mexicanos, por lo que “se espera que se complete en la segunda mitad de 2026”.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y el exmandatario Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) habían abogado porque Banamex, que además de su negocio bancario posee un invaluable patrimonio artístico e histórico, quedara en manos de inversionistas mexicanos.

La compra representa además el inicio de “una relación estratégica” con Chico Pardo, quien será nombrado presidente del consejo de administración del grupo financiero Banamex, según el boletín.

“Esta inversión de Fernando Chico Pardo (...) es un respaldo rotundo a la fortaleza y potencial de Banamex”, dijo Jane Fraser, la directora general de Citi, citada en el comunicado.

La ejecutiva destacó además que la alianza con el magnate contribuirá al proceso de una “salida a bolsa planificada” para el resto de la participación accionaria de Banamex, cuyos detalles no fueron revelados en el comunicado.

Tras el proceso de salida del negocio de banca de consumo -que también lleva a cabo en otros países como Polonia-, Citi prevé permanecer en México en los sectores de banca institucional y de inversión, detalló la compañía.

Entre los activos de Banamex se cuentan unas 1,300 sucursales, 9,000 cajeros automáticos, 13.6 millones de clientes de banca personal, 6,000 clientes de banca empresarial y 8.6 millones de clientes en su fondo de pensiones para el retiro, según datos de la empresa.