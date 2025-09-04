En una nueva alianza, BlackRock administrará los activos de miles de los clientes más ricos del banco que actualmente tienen cuentas en Citi Investment Management, informaron el jueves las compañías.

BlackRock, que ya gestiona parte de los US$ 635,000 millones de inversiones de clientes de Citigroup, asumirá los últimos US$ 80,000 millones que el banco aún maneja.

“No estamos en posición de tomar esta plataforma y duplicarla nosotros solos; no estamos ni cerca de una posición tan fuerte como la que tendremos trabajando con BlackRock”, afirmó Andy Sieg , responsable de la división de gestión patrimonial de Citigroup, en una entrevista en la sede de Bloomberg en Nueva York. “Tenemos al banco más global del mundo trabajando con el principal administrador de activos del mundo para lograr esto”.

Aunque Citi Investment Management, parte de la unidad de patrimonio del banco, seguirá existiendo, las últimas operaciones de gestión de activos propias y algunos de sus gestores de cartera, liderados por Robert Jasminski , se trasladarán a BlackRock. Menos de 100 empleados de Citigroup migrarán, según el vocero del banco, Mark Costiglio .

Como parte del acuerdo, BlackRock recibirá comisiones de gestión, mientras que Citigroup conservará las comisiones por asesorar a los clientes, quienes serán notificados de los cambios en los próximos meses. Se espera que la nueva estructura quede completada hacia fin de año.

El plan marca un paso clave en la simplificación de la división de gestión patrimonial de Citigroup, que ha enfocado su estrategia en los clientes de altos ingresos y compite en un sector abarrotado por captar una mayor cuota de fortunas.

Ese es un objetivo central para la directora ejecutiva Jane Fraser , quien anteriormente lideró la banca privada de Citigroup y está llevando adelante un plan plurianual para mejorar la rentabilidad.

“Este es un momento que define al sector”, dijo Jaime Magyera , responsable de gestión patrimonial en Estados Unidos de BlackRock. “A medida que las firmas de wealth management crecen, necesitan escalar, necesitan asociarse con compañías que puedan darles las capacidades que requieren en todo el espectro de inversión y en el tecnológico”.

LEA TAMBIÉN: Citigroup y Apollo se asocian para realizar operaciones de crédito privado

Los activos de Citigroup Investment Management son propiedad de clientes de la unidad Wealth at Work del banco, que atiende a firmas de servicios profesionales y a sus empleados, así como de su banca privada.

Aproximadamente la mitad de los activos pertenecen a clientes fuera de Estados Unidos y permanecerán bajo custodia del banco mientras son gestionados por BlackRock.