El documento, que se hizo público el viernes, establece las condiciones para que la fundación Armani venda una participación inicial del 15% de la casa de moda a LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, EssilorLuxottica, L’Oréal SA u otra empresa de similar prestigio en un plazo de 18 meses, según una copia del documento obtenida por Bloomberg News.

Armani también afirmó que el grupo que compre la participación inicial podría aumentarla hasta el 54.9% tres años después de la sucesión, allanando el camino para la adquisición del grupo de lujo que él mismo fundó.

Giorgio Armani dejó su empresa Giorgio Armani SpA, de capital cerrado, a su fundación, a sus familiares y a su socio Leo Dell’Orco.

Por ahora, Dell’Orco, a quien el magnate italiano consideraba su “mano derecha”, desempeñará un papel clave. Sus herederos decidirán ahora qué grupo principal podría comprar la mayoría de la casa de moda.

Bajo la dirección de Armani, la empresa logró mantener su independencia y, según todos los indicios, su solidez financiera, pero ha tenido dificultades para aumentar sus ingresos.

Su fallecimiento este mes se produce en un momento delicado para la industria de los artículos de lujo, que se ha visto afectada por el aumento de los aranceles y la caída de la demanda tras la pandemia.

En una entrevista concedida en abril de 2024 a Bloomberg News, Armani afirmó que no quería descartar ninguna posibilidad para el futuro y que serían sus herederos quienes evaluarían las oportunidades que surgieran en el futuro.

Aunque la independencia podría seguir aportando valor a Armani, “lo que siempre ha caracterizado el éxito de mi trabajo es la capacidad de adaptarme a los tiempos cambiantes”.

Armani ha obtenido resultados dispares al navegar por los cambios en los hábitos de los consumidores: perfumes como Acqua di Gio, con licencia de L’Oréal SA, han tenido buenos resultados en un mundo ahora dominado por las ventas en línea.

La sastrería masculina clásica y elegante, sello distintivo de Armani en su apogeo, ha sido una apuesta menos segura en el entorno más informal de hoy en día.