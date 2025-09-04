Giorgio Armani, el diseñador multimillonario que fundó una de las marcas de moda más admiradas del mundo y ayudó a definir el eslogan “Made in Italy” como sinónimo de calidad para los consumidores, falleció a los 91 años.

Exestudiante de medicina, Armani lanzó su marca homónima en 1975 y creó un imperio minorista que pocos competidores lograron igualar. Desde su famosa chaqueta sin estructura hasta jeans, camisas, gafas de sol y zapatos, Giorgio Armani SpA, con sede en Milán, se convirtió en un fenómeno cultural.

Manteniendo un férreo control, Armani luchó durante décadas para que su compañía siguiera independiente en medio de las fusiones y adquisiciones que transformaron el sector del lujo. Los banqueros de inversión en Milán elaboraron incontables escenarios para la firma y presentaron propuestas que nunca llegaron a concretarse.

Armani apareció en la portada de la revista Time en 1982 —“Giorgio’s Gorgeous Style” fue el titular— y celebridades como Julia Roberts, Nicole Kidman y Beyoncé Knowles caminaron la alfombra roja de los Oscar vistiendo Armani.

El deceso se produjo el jueves en su residencia, según informó su compañía. No había asistido a los desfiles de junio mientras se recuperaba de una enfermedad no revelada, según Associated Press. (Foto: Bertrand GUAY / AFP)

“Creo que mi ropa puede dar a la gente una mejor imagen de sí mismos, que puede aumentar sus sentimientos de confianza y felicidad”, dijo Armani a CNN en 2006.

Con marcas como Armani Exchange y Emporio Armani, la compañía tuvo ingresos de € 2,500 millones (US$ 2,700 millones) en 2023, según sus resultados reportados. La fortuna personal de Armani era de unos US$ 9,000 millones al 20 de junio, de acuerdo con el índice de multimillonarios de Bloomberg, lo que lo convertía en uno de los hombres más ricos de Italia.

Funeral privado

“¡No puede ser! Milán perdió una parte de su historia. Lo que hacía era increíble. Ponía toda su alma”, dijo a AFP Emanuela Ottolina, una mujer 71 años, al salir de una exposición en Milán que repasa los 20 años de la colección Armani Privé.

Siguiendo los deseos del diseñador, sus funerales serán privados, pero habrá una capilla ardiente abierta al público el sábado y domingo de 09H00 a 18H00 en el Armani Teatro en Milán.

El alcalde de esta ciudad, Giuseppe Sala, anunció un día de duelo en la capital económica italiana el lunes, día en el que se celebrarán sus exequias.

“En esta empresa siempre nos hemos sentido como una familia. Hoy, es con profunda emoción que sentimos el vacío dejado por quien fundó y alimentó esta familia con visión, pasión y dedicación”, lamentó la empresa en su comunicado.

“Pero es precisamente en su espíritu que nos comprometemos a proteger lo que él construyó y a hacer avanzar su empresa en su memoria, con respeto, responsabilidad y amor”, añadió.

Armani había cancelado su desfile de moda masculina en Milán a principios de año por motivos de salud. También se perdió el desfile de Armani Privé en París por recomendación médica.

En una entrevista con el Financial Times publicada pocos días antes de su muerte, el creador declaró que los planes para su sucesión consistían “en una transición progresiva de responsabilidades hacia sus colaboradores más cercanos, como Leo Dell’Orco”, responsable del diseño de las colecciones masculinas, “los miembros de (su) familia y todo el equipo de trabajo”.

“Lo mejor de Italia”

“Con Giorgio Armani, desaparece una figura emblemática de la cultura italiana, que supo transformar la elegancia en un lenguaje universal. Su estilo sobrio e innovador redefinió la relación entre la moda, el cine y la sociedad, dejando una huella indeleble en las costumbres contemporáneas“, reaccionó el ministro italiano de Cultura, Alessandro Giuli .

“No solo fue un maestro de la moda, sino también un reconocido embajador de la identidad italiana en todo el mundo”, afirmó.

“Con su elegancia, sobriedad y creatividad, supo realzar la moda italiana e inspirar al mundo entero. Un trabajador incansable, un ícono y un símbolo de lo mejor de Italia. Gracias por todo”, escribió por su parte en X la jefa del gobierno italiano, Giorgia Meloni.

Otras personalidades italianas destacadas elogiaron al diseñador, como Donatella Versace, embajadora del grupo de moda homónimo, quien destacó en Instagram la pérdida de un “gigante que hizo historia”.

La actriz Julia Roberts rindió homenaje en la misma red social a “un verdadero amigo, una leyenda”.

Diseñador visionario, Armani se destacó en alta costura, prêt-à-porter, accesorios, perfumes, joyería, así como en arquitectura de interiores y hotelería de lujo en ciudades como Milán, París, Nueva York, Tokio, Seúl y Shanghái. En 2000 el Museo Guggenheim de Nueva York lo incluyó en el Panteón de creadores con una retrospectiva dedicada a su obra.

Nacido el 11 de julio de 1934 en Piacenza (norte de Italia) en una familia modesta de origen armenio, Giorgio Armani estudió medicina durante dos años antes de trabajar como escaparatista-decorador en Milán para los grandes almacenes La Rinascente, donde permaneció hasta los 31 años.

Apasionado por la fotografía y el dibujo, su vida cambió tras conocer a Nino Cerruti, inventor del “casual chic”, fallecido en enero de 2022, quien le confió su línea de ropa masculina, Hitman.