Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas SA de CV, participa en la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el martes 11 de febrero de 2025. La cumbre se extenderá hasta el 13 de febrero bajo el lema "Forjando Gobiernos del Futuro". Fotógrafo: Christopher Pike/Bloomberg
Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas SA de CV, participa en la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el martes 11 de febrero de 2025. La cumbre se extenderá hasta el 13 de febrero bajo el lema "Forjando Gobiernos del Futuro". Fotógrafo: Christopher Pike/Bloomberg
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

El multimillonario mexicano Ricardo Salinas pagó una fianza de US$ 25 millones para evitar su arresto en Estados Unidos por una supuesta deuda que algunas de sus empresas mantienen con AT&T Inc.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.