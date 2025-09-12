La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, advirtió este viernes a los connacionales en Estados Unidos que tomen precauciones durante los festejos patrios por la Independencia, que se conmemora el 15 de septiembre, ante el riesgo de posibles redadas migratorias.

Desde el Palacio Nacional, Sheinbaum aclaró que más allá de un llamado a que no celebren” se trata de “que tengan precaución”, en medio de las redadas en diversos estados de EE.UU. derivadas de la agresiva política migratoria que ha impulsado el presidente, Donald Trump.

“Sí, más que, que no celebren, que tengan precaución. Esa es la orientación que dio la Cancillería”, declaró Sheinbaum en conferencia de prensa, a escasos tres días de encabezar los festejos patrios por la Independencia de México, con el tradicional ‘Grito de Dolores’ desde el balcón de Palacio Nacional.

La mandataria también aclaró que las celebraciones oficiales no se cancelarán y que los consulados mexicanos en Estados Unidos seguirán realizando actos conmemorativos este año.

“En los consulados siempre se hace el Grito y se va a hacer en todos los consulados de México en el mundo, no solamente en Estados Unidos, es una celebración de nuestra independencia”, enfatizó.

La seguridad frente a las redadas en la fiesta de independencia de México

No obstante, la mandataria explicó que, dadas las condiciones actuales en el país vecino, se pidió a los migrantes mexicanos acercarse a sus consulados y coordinar con las autoridades consulares la manera más segura de conmemorar la fecha.

“Bajo las condiciones que hay en este momento en Estados Unidos se dijo que se acerquen al consulado y que juntos tomen la decisión”, comentó.

Sheinbaum también reveló que su Gobierno informó a las autoridades estadounidenses sobre las celebraciones mexicanas, sin que hayan recibido una respuesta oficial.

“Y al mismo tiempo también se hizo la comunicación a las autoridades de Estados Unidos, que era el día de la Independencia de México y que muchos paisanos lo celebran allá”, informó.

El llamado ocurre luego de que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) advirtiera el jueves que los mexicanos en EE.UU. eviten participar en actos que los pongan en riesgo de arrestos en redadas por parte de agentes del Centro de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En lo que va de la administración de Donald Trump, iniciada el 20 de enero, hasta el 9 de septiembre, han sido repatriadas a México 92.583 personas desde Estados Unidos, de las cuales más de 78.000 recibieron asistencia y protección de la SRE.