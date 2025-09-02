Ante las recientes declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien en todo momento ha mostrado su apoyo al exmandatario Pedro Castillo y ha rechazado su encarcelamiento, el legislador de Fuerza Popular, Ernesto Bustamante, planteó que se le declare persona non grata.

Durante la sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores, realizada esta mañana, Bustamante sustentó su pedido, al recordar que Sheinbaum se niega a reconocer el actual orden constitucional del Perú y constantemente brinda “declaraciones inaceptables” sobre la situación de nuestro país.

“De todos es conocido que la señora Claudia Sheinbaum, presidenta de México, ha hecho manifestaciones públicas que atentan contra la imagen del Perú. Se niega a reconocer el actual orden constitucional del Perú desde diciembre del año 2022”, indicó.

“Desde entonces está haciendo declaraciones inaceptables porque, por ejemplo, dice que Pedro Castillo supuestamente es una persona discriminada, que está siendo injustamente procesada, que es una inocente paloma y que como consecuencia del golpe que le hicieron a él, está preso y enfrentando una acusación fiscal de 34 años de prisión”, cuestionó el legislador.

Ante esta situación, Bustamante consideró que se debe declarar a la mandataria mexicana como persona non grata. Según dijo, su despacho ya viene preparando una moción de orden del día para que sea visto por el grupo de trabajo.

“Creo que debemos declarar persona non grata a esta persona. El Gobierno mexicano es nuestro objetivo, tienen ellos que dejar de meterse con el Perú. Está violando lo que se llama la Doctrina Estrada, de casi 100 años, mediante la cual México dice que no interfiere con la política de otros países”, acotó.

¿QUÉ DIJO EXACTAMENTE CLAUDIA SHEIMBAUM?

El último viernes, Sheinbaum volvió a reunirse con el abogado de Castillo, Guido Croxatto, en la sede de Palacio del Gobierno mexicano.

A través de su cuenta en “X”, la mandataria de dicho país insistió en su tesis de que Castillo se encuentra “injustamente encarcelado en el Perú”, por lo que se solidarizó con sus familiares.

“Recibí en Palacio Nacional a Guido Croxatto, abogado del presidente Pedro Castillo, injustamente encarcelado en el Perú. En nombre de México, expreso mi más profunda solidaridad con él y su familia, porque sabemos que su situación no sólo es un caso personal, sino un grave precedente de persecución política y discriminación en nuestra región”, indicó.

“La ONU debe actuar con decisión para garantizar el respeto a los derechos humanos y la justicia. La libertad de Pedro Castillo es también la defensa de la democracia y de la dignidad de nuestros pueblos”, añadió Sheinbaum.