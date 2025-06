Tras la controversia que causó la decisión de la presidenta Dina Boluarte de firmar el Tratado de Alta Mar durante su participación en la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano, en Niza (Francia), la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso citó para el próximo lunes 16 al canciller Elmer Schialer a fin de que explique esta situación.

De acuerdo con la citación realizada por la presidenta del grupo de trabajo, Auristela Obando, el ministro de Relaciones Exteriores deberá informar las ventajas y consideraciones que traerá para el Perú la suscripción del Acuerdo sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de Aéreas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ).

Además, deberá explicar los resultados de sus viajes realizados, en su condición de canciller.

En la víspera, Schialer negó que este acuerdo vaya a afectar la soberanía de las 200 millas de mar peruano, tal como se aseveró. Recalcó que nunca se abordó dicho tema.

“Este tratado tiene que ver con la sostenibilidad ambiental, tiene que ver con la sostenibilidad del recurso hidrobiológico, tiene que ver con el problema del plástico, que afecta gravemente a todos. Es decir, es un tratado ambiental que el Perú, además, puede firmar reafirmando su condición de Estado no parte de la CONVEMAR. Quien dice lo contrario, miente. Quien dice lo contrario, no está diciendo la verdad, no está informando correctamente”, sostuvo.

EJECUTIVO VS. GREMIOS EMPRESARIALES

Tras conocerse la decisión del Gobierno, diversos gremios empresariales, como ComexPerú, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) advirtieron que dicho tratado conllevará a la pérdida de soberanía peruana en la toma de decisiones sobre el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros.

“Este acuerdo es impulsado por las ONG que buscan acabar con sectores productivos como la pesca en nuestro país que genera miles de empleos y es un motor de desarrollo descentralizado. Rechazamos que el Gobierno suscriba acuerdos que afecten la seguridad alimentaria, destruyan empleos formales y atenten contra la inversión privada”, alegaron en un comunicado conjunto.

En respuesta, el ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, recalcó que el acuerdo en mención no daña la soberanía ni a la pesca peruana, por el contrario, protegerá al ecosistema marino.

Aseguró que el Tratado de Alta Mar plantea acciones estratégicas en aguas más allá de las 200 millas peruanas en favor de la biodiversidad. A su juicio, se ha generado “cierta confusión por desinformación y desconocimiento”.