Minam sobre Tratado de Altamar: “No cambia nuestra postura histórica sobre las 200 millas”

El ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, defendió la firma del Tratado de Altamar, oficialmente denominado “Acuerdo sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina más allá de las Jurisdicciones Nacionales”.

Castro señaló que este tratado no vulnera las 200 millas de soberanía nacional, frente a las críticas de gremios empresariales y sectores del Congreso.

El titular del Minam explicó que este tratado aplica exclusivamente en aguas internacionales, fuera de las jurisdicciones nacionales, y busca establecer reglas para la conservación de la biodiversidad marina, incluyendo la evaluación de impacto ambiental y la cooperación científica sobre recursos genéticos en altamar.

“Este tratado no regula las 200 millas del mar peruano. No tiene impacto sobre nuestras cuotas de pesca ni sobre nuestra soberanía. Más bien, nos protege frente a buques depredadores como los de China, que operan libremente en aguas internacionales”, afirmó el ministro en Canal N.

Castro remarcó que el tratado permitirá frenar la sobreexplotación de especies migratorias que cruzan del alta mar a zonas soberanas, beneficiando a la pesca nacional. Asimismo, negó que implique adhesión a la Convención del Derecho del Mar, que el Perú nunca ha suscrito por considerar que sí afecta la soberanía marítima.

“El artículo 5 del tratado establece que no afecta a los países que no son parte de la Convención del Mar. Es decir, no cambia nuestra postura histórica respecto a las 200 millas”, añadió.

Castro respondió a los cuestionamientos de algunos gremios y congresistas, quienes han calificado la firma del tratado como un acto de “traición a la patria”.

“Hay mucho desconocimiento. Incluso la Sociedad Nacional de Pesquería ha reconocido que hubo un exceso al afirmar que se perdía soberanía”, dijo.

“En algunos casos hay motivaciones políticas, ya estamos en etapa preelectoral”, añadió.

Castro recordó que la firma del tratado fue precedida de una evaluación técnica del Ejecutivo, conforme a la Constitución. Afirmó que la firma no es vinculante sin la ratificación del Congreso y que aún se necesitan 11 ratificaciones más a nivel global para que entre en vigor.

Sobre el Reinfo

En otro momento, el ministro calificó como un fracaso el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), vigente desde hace casi dos décadas, y respaldó que su vigencia termine el 31 de diciembre de este año.

“El Reinfo fracasó desde su diseño inicial. Tiene criterios tan amplios que nadie fiscaliza ni paga impuestos. Lo que corresponde es avanzar con la ley MAPE y cerrar el Reinfo definitivamente”, sostuvo.

Castro pidió al Congreso actuar con responsabilidad y debatir con urgencia la Ley MAPE, que busca ordenar la pequeña minería y la minería artesanal, eliminando la figura de ampliaciones indefinidas.

Líneas de Nasca

Respecto a la propuesta de reducir el área protegida del polígono mayor de las Líneas de Nasca, el ministro explicó que esta decisión debe basarse en evidencia histórica y biológica.

“No hay afectación al área reconocida por la UNESCO. Lo que se busca es abrir un proceso participativo para evaluar si es necesaria la protección ampliada del polígono externo”, dijo.

Afirmó que el objetivo del Ejecutivo es compatibilizar la protección del patrimonio con la erradicación de la minería ilegal, presente en la zona.

Voto de confianza

Finalmente, Juan Carlos Castro expresó confianza en que el Congreso otorgará el voto de investidura al gabinete que lidera el premier Eduardo Arana.

“Hemos tenido buenas reuniones con bancadas. Hemos recogido propuestas y el premier expondrá nuestra visión de seguridad, economía y gobernabilidad para lo que resta del gobierno”, concluyó.