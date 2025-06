El último lunes, la presidenta Dina Boluarte firmó el “Acuerdo sobre la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina más allá de las jurisdicciones nacionales” o también llamado Tratado de Alta Mar, durante su participación en la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano, en Niza (Francia).

El tratado en mención, que también ha sido suscrito por otros 12 países, ahora deberá ser debatido y ratificado en el Congreso de la República; sin embargo, algunos legisladores ya han mostrado sus reparos frente a la propuesta.

En diálogo con Canal N, el legislador de la bancada Honor y Democracia, José Cueto, indicó que fue “sorprendido” por la firma de dicho acuerdo, al señalar que no fue informado cuando el canciller Elmer Schialer solicitó la autorización al Parlamento para el viaje de la jefa de Estado.

“A mí, personalmente, me sorprendió la firma. Se supone que la presidenta no iba a firmar absolutamente nada (...) no voy a calificar si mintió o no el Canciller cuando mandó el documento. La presidenta tiene que representar siempre al Perú en eventos internacionales, pero de ahí a firmar un tratado que aparentemente afectaría a la soberanía nacional, de ninguna manera”, dijo esta mañana a RPP.

En ese sentido, planteó citar al canciller ante el Pleno para que dé las explicaciones del caso.

“Creo que los especialistas, no solo en relaciones exteriores, sino en las instituciones relacionadas a todo esto, deberíamos, y creo que eso es lo que se debe hacer, citar inmediatamente al Canciller al Congreso, para que dé las explicaciones del caso”, remarcó tras precisar que, hasta donde ha leído, el Tratado de Alta Mar “sí afectaría la soberanía sobre el mar peruano”.

“Si más adelante, repito, con especialistas en el tema, se determina que hay una afectación a la soberanía nacional, podríamos hablar de una posible denuncia constitucional“, advirtió.

Por su parte, Juan Burgos, de Podemos Perú, criticó que Boluarte no haya sostenido una reunión previa con su gabinete de asesores ni con Schialer antes de suscribir un tratado que, a su juicio, va en contra de la historia del Perú.

“Ella (Dina Boluarte) debe sentarse con su gabinete de asesores y debió conversar con el ministro de Relaciones Exteriores antes de viajar a Niza y estampar su firma en un tema tan relevante e irse contra la historia misma del Perú. Está yendo contra Bustamante y Rivero en la tesis de las 200 millas. Prácticamente está entregando nuestro territorio”, cuestionó.

¿EL EJECUTIVO INFORMÓ AL CONGRESO QUE SE FIRMARÍA EL TRATADO?

Ante las dudas y cuestionamientos, Canal N informó que Boluarte sí notificó al Congreso que su visita a Francia incluía la firma del Tratado de Altamar.

Esta información consta en un documento remitido el 3 de junio al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana.

En la última página del documento, se indica que la presidenta firmaría el tratado de altamar, que busca asegurar la protección de los recursos marinos más allá de las aguas soberanas. Este instrumento jurídico multilateral es considerado un hito para la gobernanza de los océanos y la sostenibilidad global.

Por su parte, Schialer negó que este acuerdo vaya a afectar la soberanía de las 200 millas de mar peruano, tal como se aseveró. Recalcó que nunca se abordó dicho tema.

“Este tratado tiene que ver con la sostenibilidad ambiental, tiene que ver con la sostenibilidad del recurso hidrobiológico, tiene que ver con el problema del plástico, que afecta gravemente a todos. Es decir, es un tratado ambiental que el Perú, además, puede firmar reafirmando su condición de Estado no parte de la CONVEMAR. Quien dice lo contrario, miente. Quien dice lo contrario, no está diciendo la verdad, no está informando correctamente”, sostuvo.