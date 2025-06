El premier Eduardo Arana se encuentra en el ojo de la tormenta a raíz de unas declaraciones que dio en torno a la situación del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), quien no podrá salir del país por el plazo de 18 meses.

El abogado de PPK, Julio Midolo, anunció que está evaluando tomar acciones legales en su contra por una presunta “intromisión política” en la reciente aprobación del impedimento de salida del país en contra de su cliente.

Al respecto, el canciller Elmer Schialer desestimó cualquier intromisión indebida por parte del Ejecutivo en el caso judicial que involucra al exmandatario.

Desde Francia, consideró que es “absolutamente improbable” que las llamadas telefónicas que realizó el titular de la PCM a dos integrantes del Poder Judicial en torno a este caso puedan considerarse como injerencistas, tal como sostiene Midolo.

“No tengo los detalles, pero si hay alguna persona del gabinete que conoce al dedillo, no solamente la Constitución, sino el manejo general jurídico del Estado, es el premier Arana. Entonces, yo dudo mucho que esas llamadas, si es que se dieron, se puedan interpretar como una injerencia, una intervención. De ninguna manera”, indicó esta tarde a RPP.

“Me parece a mí absolutamente improbable”, añadió el ministro de Relaciones Exteriores.

El último domingo, Arana reveló que se comunicó con la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, y con la titular de la Corte Superior de Justicia de Lima, para informarles que Kuczynski no tenía ninguna medida de restricción. Además, respaldó la decisión de Migraciones de impedir que aborde el vuelo con destino a EE.UU.

RECHAZA QUE TRATADO DE ALTA MAR AFECTE SOBERANÍA DE LAS 200 MILLAS

Este lunes, la presidenta Dina Boluarte firmó el “Acuerdo sobre la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina más allá de las jurisdicciones nacionales” o también llamado Tratado de Alta Mar, durante su participación en la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano, en Niza (Francia).

El tratado en mención, que también ha sido suscrito por otros 12 países, ahora deberá ser debatido y ratificado en el Congreso de la República.

Sobre este punto en específico, Schialer negó que este acuerdo vaya a afectar la soberanía de las 200 millas de mar peruano, tal como se aseveró. Recalcó que nunca se abordó dicho tema.

“Este tratado tiene que ver con la sostenibilidad ambiental, tiene que ver con la sostenibilidad del recurso hidrobiológico, tiene que ver con el problema del plástico, que afecta gravemente a todos. Es decir, es un tratado ambiental que el Perú, además, puede firmar reafirmando su condición de Estado no parte de la CONVEMAR. Quien dice lo contrario, miente. Quien dice lo contrario, no está diciendo la verdad, no está informando correctamente”, sostuvo.

“Yo niego absoluta y tajantemente ese tipo de afirmaciones irresponsables. Repito y subrayo, irresponsables. Aquí no se está poniendo en juego la soberanía nacional. El dominio marítimo del Perú, que se extiende en soberanía y jurisdicción por 200 millas, está absoluta y totalmente resguardado”, recalcó.

Finalmente, anunció que cuando Boluarte retorne al país se brindará una conferencia de prensa a fin de explicar los alcances del tratado y sus beneficios.