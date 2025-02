La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, cuestionó las recientes normas emitidas por el Congreso de la República, en materia penal y procesal penal, pues consideró que estás favorecen a los delincuentes.

“La delincuncia se ríe de las leyes dadas”, expresó Telló este domingo 16 de febrero en el dominical Punto Final.

“El Congreso tiene que darse cuenta de que estas normas favorecen a los hechos de corrupción y que los procesos se alarguen”, añadió.

También se pronunción en torno ante el inicio de un proceso disciplinario en su contra por una presunta falta grave ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que podría derivar en la suspensión en su cargo.

“Sobre investigación en mi contra en la Junta Nacional de Justicia hay un apresuramiento inusual, no cruzaron información, hay un procedimiento en trámite, y ninguna autoridad puede avocarse de un procedimiento en trámite, eso es delito”, indicó

El portal “El Foco” reveló que el organismo que preside Gino Ríos abrió, por mayoría, una investigación contra Tello y otros cuatro jueces supremos que integraron la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema por un presunto error al momento de resolver un proceso de carácter laboral.

“No me toca hacer calificaciones, lo que me corresponde es defender la independencia de los jueces y que no se utilicen los procedimientos para cuestionarlos en lo que afecta la independencia judicial o tratar de acallar; no me siento amenazada, sino sorprendida”, señala al respecto la presidenta del Poder Judicial.

Añadió que hasta el momento no ha sido notificada de dicho procesi sumario.

Anteriormente Tello, dijo que “resulta preocupante que el referido procedimiento haya sido dispuesto bajo un trámite célere, reservado para casos de suma gravedad”, cuestionó.

En ese sentido, recalcó que su línea de conducta durante toda su carrera judicial siempre ha sido y es de apego a la ley y a la Constitución.

Independencia del criterio de juezas y jueces

Tello también advirtió que, de confirmarse dicha noticia, dicha decisión en el actual contexto político “no abona al fortalecimiento de las instituciones democráticas y el respeto a la independencia del criterio de juezas y jueces en sus decisiones”, lo cuál es medular para la defensa de los derechos ciudadanos y el principio de equilibrio y balance de poderes.

Las críticas de Tello contra el Congreso y Ejecutivo

Según el reportaje del portal "El Foco", la decisión de la JNJ respondería a una venganza de un grupo de partidos políticos al interior del Congreso, pues Tello ha tenido una posición crítica al Parlamento y al Ejecutivo.

Precisamente, la titular del Poder Judicial en la mesa de trabajo para abordar las propuestas en materia de seguridad ciudadana, impulsada por el Parlamento, pidió que se restituya la detención preliminar en casos de no flagrancia, pese a la observación del Gobierno.

A su vez, en una entrevista criticó al Congreso tras la emisión de una serie de normas que habrían perjudicado el sistema penal y de justicia.

“Es un momento muy crítico, por ello se debe repotenciar el sistema penal, no con normas que lo debilitan, sino que reforcemos el sistema de unidades de flagrancia. Pensemos en las normas que se han dado y que no van en la línea de reforzar el sistema de justicia, especialmente en el ámbito penal”, dijo la semana pasada.

