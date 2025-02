Durante su intervención en la Mesa de Trabajo de Lucha contra la Delincuencia e Inseguridad Ciudadana en el Congreso de la República, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, exigió este martes 11 de febrero que se restablezca la ley que autoriza la detención preliminar en situaciones de no flagrancia.

“Día que pasa, hora que pasa, se está perdiendo la posibilidad de encontrar a los autores de [los] delitos. Bien sabemos que la detención preliminar lo que busca es recabar [y] recopilar los indicios porque evidentemente es un estado de sospecha, pero si nosotros no vamos a restituir la detención preliminar, perdemos esa gran oportunidad de que el hecho no quede impune”, señaló.

Es importante mencionar que esta normativa fue aprobada por insistencia a principios de febrero por la Comisión de Justicia, con 17 votos a favor y cinco en contra.

No obstante, aún no ha sido discutida en el pleno del Parlamento, ya que los congresistas no han programado un pleno extraordinario para abordar el tema.

Estancamiento de procesos penales

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, también abordó la Ley 32130 aprobada por el Congreso, que faculta a acusados/as impugnar el auto de enjuiciamiento para dar inicio a un juicio oral y alertó que propiciará caos en la administración de justicia.

“Nunca jamás se impugnó un auto de enjuiciamiento, esto será un caos, no tendrá solución y será una hecatombe como ya viene siendo”, sostuvo la magistrada durante su intervención en Congreso de la República.

La jueza suprema hizo referencia a que aproximadamente 100 causas que estaban para señalarse fecha de juzgamiento, en la jurisdicción de la Corte Nacional Penal Especializada, fueron afectadas por la referida ley.

Puso como ejemplo el caso de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que, de 3 mil expedientes en octubre del año pasado, la cifra se incrementó a 14 mil 500 en enero del presente año.

“Se ha desnaturalizado la casación, que es excepcional y ha devenido en un mecanismo de impugnación, prácticamente de oficio”, remarcó la máxima autoridad judicial.

“Se ha desnaturalizado la casación, que es excepcional y ha devenido en un mecanismo de impugnación, prácticamente de oficio”, remarcó la máxima autoridad judicial.