Ante la intención del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) de viajar a Estados Unidos, el Poder Judicial adelantó para hoy la audiencia en la que se evaluará la solicitud de impedimento de salida del país en su contra.

A través de las redes sociales, se informó que la audiencia judicial, que iniciará a partir del mediodía, estará dirigida por la jueza del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional, Margarita Salcedo Guevara.

Además, se recordó que dicho acto procesal había sido programado con anticipación para este lunes 9 de junio; no obstante, la resolución en mención fue dejada sin efecto debido a la postura adoptada por PPK y reprogramada para hoy.

“El pedido formulado por el fiscal provincial Carlos Puma Quispe señala sobre el intento de salida del país por parte del procesado con destino a Miami, Estados Unidos, lo que fue impedido por una alerta migratoria que podría levantarse en cualquier momento, siendo inminente el peligro de fuga”, añadió el Poder Judicial.

El último sábado, Kuczynski intentó abordar un vuelo con destino a Estados Unidos; sin embargo, Migraciones le impidió abordar el avión porque en su sistema figuraba una “alerta migratoria” en su contra.

Los fiscales Carlos Puma y Leidi Gálvez, según reportó el Ministerio Público, constataron en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez el intento de dejar el país por parte de PPK y levantaron un acta de los hechos ocurridos.

El exmandatario es procesado por el presunto delito de lavado de activos a raíz de los aportes irregulares que habría recibido el partido político Peruanos por el Kambio (PPK), que impulsó su campaña presidencial en las elecciones del 2016.

¿POR QUÉ PPK QUISO VIAJAR A ESTADOS UNIDOS?

El abogado de PPK, Julio Midolo, informó al diario El Comercio que su cliente tenía previsto viajar a Estados Unidos para “chequearse” el corazón en vista de que no tenía ningún impedimento de salida del país y en salvaguarda a su derecho a la salud.

No obstante, cuestionó que por una arbitrariedad de los funcionarios de Migraciones, quienes manifiestan que a ellos les seguía una alerta migratoria en su contra, no lo hayan dejado abordar el avión, pese a que no tenía, hasta ese momento, ninguna orden de captura ni impedimento de salida del país.

“El señor Pedro Pablo Kuczynski no tiene restricciones judiciales desde el año pasado. Lo que ha ocurrido es un secuestro administrativo, producto de una falta de actualización del sistema de Migraciones”, indicó posteriormente a Canal N, tras precisar que la alerta migratoria que pesaba sobre PPK ya había sido levantada por resolución judicial el pasado 29 de mayo.

Midolo cuestionó que Migraciones se haya negado a brindar información sobre el motivo de la alerta, al alegar que se trataba de “información reservada”. Según dijo, esta situación revela una falta de seguridad jurídica, por lo que anunció que presentará un hábeas corpus contra lo que calificó como un acto arbitrario.