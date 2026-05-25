Pese a los golpes que sufrió la economía peruana en los primeros meses del año, en abril habría continuado al alza, alcanzado un crecimiento de 3.6%, informó el viceministro de Economía, Eloy Durán.
El representante del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recordó que el mes previo ya se había alcanzado un crecimiento de 3.21% a pesar de que la falta de provisión de gas por dos semanas y el estallido de la crisis del petróleo.
“El avance [de abril] llega en una coyuntura especialmente importante para el Perú. Estamos en un periodo de transferencia gubernamental, enfrentamos la amenaza del fenómeno de El Niño y estamos en plena crisis energética a nivel mundial [...] En abril, la cifra se anunciará en dos semanas, pero habríamos superado el 3.6%, casi cerca del 4%”, indicó durante el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con fines fiscales.
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Durán señaló que el impulso en la economía peruana en el inicio del segundo trimestre no está solo asociada al trabajo de algún sector, sino a acciones conjuntas. Esto ha llevado a que las exportaciones lleguen a un crecimiento de 42% durante abril y alrededor de 34% en lo que va del año.
Además, la inversión pública se contrajo 0.2% en el primer trimestre, pero la inversión privada, recordó el viceministro, creció 13.2% en el verano.
Con este crecimiento, sostuvo que las cifras de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) muestran que la recaudación tributaria superó el doble dígito el mes pasado con un avance de 14% en abril.
En ese sentido, resaltó la necesidad del fortalecimiento de la cooperación entre administraciones tributarias y transparencia para no perder la lucha contra la evasión tributaria.
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