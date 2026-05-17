¿Qué cargo debe reconocer el Estado tras una desnaturalización laboral? Estas son las nuevas reglas. | Andina
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Gerardo Rosales Diaz
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En el sector público, miles de trabajadores ingresaron durante años bajo contratos civiles o locaciones de servicios, pese a realizar labores permanentes y subordinadas. Muchos de ellos, con el tiempo, incluso asumieron cargos de mayor responsabilidad dentro de las entidades del Estado peruano.

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