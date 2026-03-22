Marketing y tributación: cuándo un gasto es deducible aunque genere pérdidas | Foto: Pixabay.
Marketing y tributación: cuándo un gasto es deducible aunque genere pérdidas | Foto: Pixabay.
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Gerardo Rosales Diaz
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Una reciente resolución del Tribunal Fiscal (TF) pone en debate uno de los temas más sensibles en la determinación del Impuesto a la Renta (IR): hasta qué punto los gastos en marketing y publicidad pueden considerarse deducibles, incluso cuando superan los ingresos generados por la empresa.

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