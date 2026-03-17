“ Nosotros deberíamos estar concentrados plenamente en el proceso electoral para votar mejor . Deberíamos estar escuchando las propuestas de los candidatos, los debates, las invitaciones que les hacen los medios conocer los planes de gobierno, etcétera”.

Este fue el pedido que realizó Jorge Zapata, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), en medio de la aparente intención del Congreso de la República de no darle el voto de confianza al Gabinete de Denisse Miralles a menos de un mes de la primera vuelta electoral.

Recordó que el Perú, además, no está en su mejor situación, por los shocks internos que enfrenta como lo sucedido con el combustible, así como el impacto del fenómeno de El Niño. “No tiene ningún sentido [un cambio ahora]”, apuntó en RPP.

Zapata insistió que el reciente comunicado enviado por el gremio, que busca la continuidad del Gabinete, pretende hacer un llamado a la reflexión para que algunos congresistas motiven a los demás “y que salgamos de esta crisis de inestabilidad”.

¿Quién podría ser el reemplazo a menos de tres semanas?

A su consideración, si el Congreso de la República insiste en su idea de no dar el voto de confianza, va a ser difícil que en estas circunstancias gente de prestigio, con un buen currículo, acepte los cargos. “Es probable que el Gabinete que venga, si es que se diera el cambio -que esperamos no ocurra- no va a ser mejor que el que tenemos”, remarcó.

Puso de ejemplo la situación de Petroperú. La primera ministra Miralles, cuando era titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), como parte de la Junta General de Accionistas (JGA), impulsó el decreto de urgencia para dividir a la petrolera estatal por bloques patrimoniales e incentivar la participación del privado. Para Zapata, no puede ser que se caiga un Gabinete y no se dé continuidad a este tipo de medidas.

“Tenemos que darle estabilidad al país para que las políticas prosigan. No es posible que un Gabinete empiece con una medida y al medio tiempo se trunque porque viene otro ministro y no llegamos a ninguna parte. El plan para Petroperú, por ejemplo, ya se ha hecho, ya está, no podemos retroceder y armar otro. Cuántos meses nos va a tardar y probablemente ni siquiera sea el adecuado”, remarcó.

En otro momento, Zapata reconoció que desde el Gabinete Miralles hay intenciones de hacer las cosas que se tienen que ejecutar tomando en cuenta que son un Gobierno de transición. Garantizar un proceso electoral transparente, mantener el equilibrio económico, enfrentar el problema de la violencia, dejar las bases marcadas para que un proximo Gobierno empiece a ejecutar un plan de seguridad ciudadana y enfrentar los problemas de El Niño. “En ese terreno ella [Miralles] estaba dispuesta a hacer las cosas como se tiene que hacer”, subrayó.