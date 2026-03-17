Confianza empresarial. Foto composición Gestión - Perplexity
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Apoyo Consultoría
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El Servicio de Asesoría Empresarial (SAE) de Apoyo Consultoría realizó un sondeo, entre el 6 y el 10 de marzo, a ejecutivos de más de 300 empresas e instituciones clientes para recoger su visión sobre el entorno de negocios y sus perspectivas de inversión para los próximos seis meses. ¿Cómo se ve el Perú?

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