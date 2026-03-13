La economía peruana viene teniendo en marzo uno de sus meses más complicados en los últimos años. Aunque en diferentes magnitudes, sobre la actividad nacional vienen incidiendo la restricción en el suministro del gas natural, el impacto del Fenómeno El Niño y el incremento del precio del petróleo por la guerra en Medio Oriente.

El Gobierno anunció que el primer factor estará resuelto para este sábado 14 de marzo, con la total normalización en el suministro de abastecimiento. Sin embargo, para conocer el impacto real de este evento adverso sobre la economía peruana tendrá que esperarse algunas semanas , indicaron desde el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

“El impacto [de la restricción del gas natural] sobre la economía peruana vamos a verlo en lo que resta [del mes], en la segunda quincena de marzo”, señaló Adrián Armas, gerente central de estudios económicos de la entidad monetaria, en el marco de la conferencia de su programa monetario de marzo.

El vocero explicó que en esta primera quincena se tuvo una restricción fuerte del gas natural, que afectó a las empresas generadoras eléctricas , al sector de manufactura y a los taxistas. Ya reestablecido el suministro, programado para mañana sábado, se espera una normalización escalonada.

“La prioridad será atender la producción del mercado interno, [porque] de hecho las exportaciones de gas natural también se restringieron. Eso aliviará la presión que había en la primera quincena . En el caso de la manufactura, que tuvieron mayores costos [para su producción], el traslado a los precios va a depender de cada empresa cómo manejo su situación”, refirió ante la prensa.

El BCRP presentó su reporte de programa monetario de marzo. (Foto: Andina)

Armas, precisando ya sobre el impacto en la inflación, indicó que las experiencias previas mostraron que cuando hay este tipo de choques, que son de corta duración, las empresas tienen la capacidad de usar sus inventarios y luego recuperar su producción.

“Es incierto dar un número. Va a tenerse un impacto que dependerá de la normalización en la segunda quincena”, anotó.

Desempeño de enero

El BCRP estima que la economía peruana marque un crecimiento de 3.5% en enero. De hecho, la entidad monetaria señaló que la demanda interna, en el inicio del año, ha estado creciendo a un ritmo mayor del que esperaban, impulsado en los altos términos de intercambio comercial.

Por ejemplo, el programa monetario destacó que la actividad económica se mantiene alrededor de su nivel potencial, y los indicadores adelantados a febrero siguen mostrando un buen desempeño : las importaciones de bienes de capital siguen creciendo a doble dígito y el consumo interno de cemento viene acelerando su ritmo de crecimiento, también a doble dígito.

“Pese al conflicto internacional por el Medio Oriente. A pesar de ello, las perspectivas de crecimiento de la actividad económica mundial para este año siguen siendo positivas y los términos de intercambio continúan siendo favorables para nuestra economía ”, valoraron.

Sin embargo, Armas observó que uno de los primeros impactos del Fenómeno El Niño sería la reducción del dinamismo del PBI primario.

Aún así, el funcionario destacó que la economía peruana percibe estos choques con una “viada fuerte”.

“Las proyecciones del banco de la próxima semana [que publicará] incorpora estos choques que estamos mencionando, pero también recordemos el punto de partida, que es de alto crecimiento por los términos de intercambio”, refirió.